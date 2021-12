Ceará lança consulta pública de projeto de saneamento de R$ 7 bilhões com BNDES

O Ceará abre nesta quinta-feira (16) a consulta pública da Parceria Público-Privada (PPP) para a prestação do serviço de saneamento básico na área urbana de 23 municípios do Estado. A iniciativa tem apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A expectativa é de que o projeto, que deve ter investimento de R$ 7 bilhões, amplie a coleta e tratamento de esgoto de 58,9% para 95% da população da região, atingindo quase 2 milhões de pessoas a mais até 2033.

Até o dia 15 de janeiro de 2022, os interessados poderão tirar dúvidas e contribuir com sugestões para o processo por meio do site da Cagece (Companhia de Água e Esgoto do Ceará). O leilão para o serviço está previsto para acontecer no primeiro trimestre de 2022.

Ao todo, os investimentos são estimados em R$ 7 bilhões durante 30 anos de concessão, sendo R$ 3,2 bilhões nos cinco primeiros anos. A projeção é de que esse volume promoverá a criação de cerca de 12,5 mil empregos diretos e indiretos. O fornecimento de água tratada permanecerá sob a responsabilidade da Cagece.

“A PPP de esgotamento sanitário do Ceará é um projeto estruturante do governo do Estado e representa mais uma entrega do BNDES para contribuir com a universalização do saneamento no Brasil, proporcionando investimentos, desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida para o povo cearense”, explica Cleverson Aroeira, superintendente da Área de Estruturação de Parcerias de Investimentos do BNDES.

A ampliação deve promover melhorias na saúde, principalmente de crianças, com a diminuição da mortalidade infantil e a contenção de doenças, especialmente as de veiculação hídrica. Além disso, o projeto reduzirá a degradação do meio ambiente com a coleta e tratamento do esgotamento sanitário.