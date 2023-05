BNB tem dança de cadeiras em superintendências; diretorias também mudarão

O Banco do Nordeste (BNB) efetuou mudanças em algumas superintendências e no gabinete da presidência.

O cargo de superintendente estadual do Ceará passa a ser ocupado por Eliane Brasil. Já no Rio Grande do Norte, a função ficará com José Lins de Sá.

O novo responsável pelo gabinete da presidência é Ernesto Lima Cruz. Na superintendência de Empréstimos, Transações e Serviços Bancários, assume Romildo Rolim, que já presidiu o BNB.

Já a superintendência de Marketing e Comunicação fica sob o comando de Franklin Dias de Paiva.

Nos bastidores, a expectativa agora é para o anúncio sobre mudanças nas diretorias do banco. O presidente da estatal, Paulo Câmara, já confirmou que são esperadas trocas. Elas devem ocorrer neste mês de maio.

Tais cargos são intensamente disputados por grupos políticos. Além dos altos salários, essas funções são estratégicas para o funcionamento do banco, que tem potencial multibilionário de financiamento econômico.