Banco do Nordeste bate recorde e fecha 2023 com R$ 58,4 bilhões em desembolsos

O Banco do Nordeste (BNB) bateu recorde de contratações em 2023, atingindo R$ 58,4 bilhões, um crescimento de 27% sobre o ano anterior. Considerando apenas as contratações do FNE, a expansão foi de 35%, com o montante de R$ 43,5 bilhões.

No Ceará, o banco desembolsou R$ 5,3 bilhões com recursos do FNE (Fundo de Desenvolvimento do Nordeste) no ano passado, o que representa incremento de 19%.

“Nós implementamos uma dinâmica de dar velocidade a essas contratações e reduzir a burocracia”, destaca o presidente do BNB, Paulo Câmara, sobre o aumento robusto nas operações do banco.

Segundo ele, o ano de 2024 será desafiador para a instituição, pois o orçamento será igual ao de 2023. Outras opções de funding estão em análise. A expectativa é elevar o crédito para o setor rural em 8,6% neste ano. Também está no radar ampliar as contratações para projetos de saneamento.

