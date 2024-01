Cearense Juá vai criar 100 empregos em plano de expansão

Após encerrar 2023 com crescimento de 43% na produção e de 35% nas vendas, a Produtos de Limpeza Juá quer acelerar ainda mais seu plano de expansão. A meta é triplicar a produção em 2024.

Para isso, a empresa já está investindo na aquisição de novos maquinários e na contratação de funcionários. A previsão é que sejam criadas 100 novas vagas de emprego ao longo desse ano, o que fará o quadro total atingir 300 funcionários.

O parque fabril da Juá fica em Juazeiro do Norte. Além do mercado cearense, os produtos da marca chegam ao Piauí, Maranhão, Pernambuco e Paraíba.

Também estão nos planos da companhia a repaginação de produtos e a inclusão de novos itens no portifólio.

'Expansão gigantesca'

“Esperamos para esse ano uma expansão realmente gigantesca, muita inovação e, no final, nós queremos entregar ao mercado um produto com excelência”, destaca o CEO, Assis Mangueira.

A empresa ainda busca alcançar a certificação ESG junto à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), selo que atesta o compromisso da companhia com práticas sustentáveis.