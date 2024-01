BNB publica edital de concurso público com mais de 400 vagas nesta sexta (26)

O edital do concurso do Banco do Nordeste 2024 foi publicado na manhã desta sexta-feira (26).



>> Acesse o documento aqui. <<

O certame é organizado pela Cesgranrio. As primeiras informações sobre o concurso foram divulgadas por esta Coluna, ainda em 2023.

São 410 vagas para o cargo de analista bancário. Os candidatos devem ter concluído o nível médio de ensino e serem maiores de 18 anos.

A jornada de trabalho é de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais. O salário inicial é de R$ 3.788,17 e entre os benefícios adicionais estão: participação nos lucros e resultados e auxílios refeição, alimentação e creche.

As inscrições podem ser feitas de 2 de fevereiro a 9 de março e as provas serão realizadas no dia 28 de abril. No Ceará, as provas serão aplicadas em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

VEJA A LISTA COMPLETA DE LOCAIS DE PROVA

- MACEIÓ

- SALVADOR

- FORTALEZA

- JOÃO PESSOA

- SÃO LUÍS

- BARREIRAS

- FEIRA DE SANTANA

- IRECÊ

- ITABUNA

- JUAZEIRO

- TEIXEIRA DE FREITAS

- VITÓRIA DA CONQUISTA

- JUAZEIRO DO NORTE

- SOBRAL

- LINHARES

- CAXIAS

- IMPERATRIZ

- GOVERNADOR VALADARES

- MONTES CLAROS

- TEÓFILO OTONI

- CAMPINA GRANDE

- PATOS

- CARUARU

- GARANHUNS

- PETROLINA

- FLORIANO

- PARNAÍBA

- MOSSORÓ

"O concurso reflete nosso engajamento em fortalecer nossa equipe, tornar nosso atendimento mais próximo aos clientes e proporcionar oportunidades de carreira sólidas para os profissionais da região”, destaca o presidente do banco, Paulo Câmara.

VAGAS PARA TI

Acerca das vagas autorizadas para provimento de profissionais de nível superior para graduados na área de Tecnologia da Informação, o Banco esclarece que, primeiramente, foram chamados os aprovados no último certame para o cargo de especialista técnico.

Os convocados estão em fase de qualificação documental para contratação. Após a efetiva contratação dos candidatos habilitados, será possível determinar quantas vagas serão preenchidas por meio de novo concurso, a ser lançado ainda em 2024.