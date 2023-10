Busco no passado de glórias do tricolor alguma formação histórica que tenha superado o êxito do Leão de agora. Navego pelos anos do Fortaleza vice-campeão da Taça Brasil de 1960 e de 1968. Envolvo-me nas notáveis composições que também ganharam títulos estaduais e regionais. Nenhuma alcançou tanta projeção quanto o time do momento. É indescritível o que o Fortaleza fez diante do Corinthians na fase semifinal da Copa Sul-Americana. Estabeleceu-se como senhor absoluto da situação. Uma exibição tão impecável que tive dificuldades para apontar qual atleta tinha sido o melhor. Tinga foi o melhor. Titi foi o melhor. Caio Alexandre foi o melhor. Pikachu foi o melhor. Zé Welison foi o melhor. Bruno Pacheco foi o melhor... Uma apresentação de gala. Misturo passado e presente. O Fortaleza é único. Grande no passado com ídolos como Moésio Gomes, Mozart Gomes, Zé Paulo, Croinha, Pedrinho Simões. Grande no presente com os destaques que aí estão. E continuará grande no futuro porque aposta com ousadia. Une a competência dentro e fora de campo. Fez a base. Mantém a filosofia de trabalho. Um planejamento perfeito. Está aí um Fortaleza como eu nunca vi.