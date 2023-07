Soluções e segredos do técnico Vojvoda

Costumo dizer que cada jogo tem sua própria história, desvinculada de tudo que passou. Há coincidências, jogos parecidos, mas não há jogo igual. Varia pela emoção, pelas circunstâncias das coisas, pela composição das equipes, pelo ânimo do dia, pela sorte, pelo azar, pela arbitragem e por mais um bocado de coisa. Assim, mais uma vez este ano, Palmeiras x Fortaleza. No mês de maio passado, em jogos válidos pela Copa do Brasil, os dois se enfrentaram. O Palmeiras ganhou no Allianz (3 x 0). O Fortaleza ganhou no Castelão (1 x 0). No agregado, o Palmeiras seguiu. O Fortaleza ficou. O Palmeiras andou perdendo o pique nos últimos cinco jogos pela Série A. Não ganhou de ninguém. Mas é o Palmeiras. A qualquer momento pode retomar a sequência de sucessos, mesmo porque seu elenco é qualificado demais. É um dos melhores do Brasil, mesmo passando por um momento de oscilação. No Leão, preocupam as ausências de Caio Alexandre e Thiago Galhardo. Lucas Sasha deve ser o substituto de Caio. Eu colocaria Romarinho no lugar de Galhardo. É apenas uma opinião deste narrador enxerido. Vojvoda sabe como melhor proceder. Não raro, ele surpreende com incríveis soluções.

Esquisito

O treinador Vojvoda acerta mais do que erra nas soluções. Às vezes, apresenta escalações que fogem do trivial. Na maioria, consegue resultados positivos. Mas, vez por outra, também erra. É natural. Não raro, um jogador, que vem sendo muito utilizado, é retirado do time. E fica um bom tempo na geladeira. É esquisito. Mas é o seu jeito de trabalhar.

Na mão

Há que se reconhecer que o técnico Juan Pablo Vojvoda tem o time na mão. Ele conhece as características de cada atleta e também a versatilidade de todos eles. Por isso mesmo consegue surpreender com substituições inesperadas. Sua avaliação no dia a dia permite detectar detalhes que ficam fora do alcance dos cronistas, máxime quando os treinos são fechados.

Reportagens

No meu tempo de repórter, na década de 1960, os cronistas acompanhavam todos os treinos. E, após os treinos, escolhiam os jogadores para as entrevistas. Assim ficava mais fácil detectar os detalhes para as possíveis escalações. Hoje, é o clube que, de acordo com suas conveniências, indica quem vai dar a entrevista. Aí as observações dos cronistas ficam muito prejudicadas.

Produção

O Ceará tem tudo para render muito mais nas próximas rodadas. Os laterais Orejuela e Paulo Victor, recentemente contratados, são esperança de reforços pelos lados. E Clebão, já reintegrado ao grupo, também poderá dar sua contribuição. Uma vitória amanhã diante do Juventude, em Caxias do Sul, tornará viável a pretensão alvinegra de chegar ao G-4 até a 25ª rodada.

Avanços

A melhor produção do Ceará este ano foi na vitória sobre o Vila Nova, na rodada passada. Pouco a pouco, o Vozão vai mostrando os devidos ajustes. O Alvinegro soube se impor com força e personalidade. Como já tem ótimo histórico de vitórias fora de casa, são amplas as possibilidades de ganhar amanhã em Caxias do Sul.