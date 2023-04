Fortaleza x Ceará, sem vantagens ou privilégios

O Campeonato Cearense 2023, cuja fase final começa hoje, traz de volta a grande rivalidade entre alvinegros e tricolores. E chega de uma forma inusitada, ou seja, com o Ceará vindo de três vitórias consecutivas sobre o Leão. É incrível a proeza do Ceará. A pergunta é: como o Fortaleza, dono do maior e melhor elenco do Estado, perdeu três vezes para o Ceará, que ainda está em processo de ajustes? A verdade é que o Ceará, embora reconhecido como detentor de um elenco mais limitado, está sabendo ganhar. E o Fortaleza, com seu potencial maior, não tem conseguido deter o Vozão. Chegou a hora da definição. O alto comando do Fortaleza sabe que, em caso de nova derrota, a desconfiança tomará conta dos tricolores. Mas é bom frisar: os dois clássicos finais estão desvinculados de tudo o que houve. É um recomeçar do zero como se nada antes tivesse acontecido. Pelo regulamento, Ceará e Fortaleza estão em igualdade de condições, sem vantagens ou privilégios. As três vitórias do Ceará fazem parte do que passou. Uma nova realidade terá início hoje. Resta saber se os efeitos psicológicos dos três seguidos fracassos entrarão em campo com os tricolores.

Saldo de gols

Abrir vantagem no saldo de gols será muito importante no jogo de hoje. Embora o jogo não tenha caráter eliminatório, pode deixar o vencedor numa significativa posição de vantagem, dependendo do placar estabelecido. Exemplo: quem fizer dois gols de diferença poderá até perder o jogo de volta por um gol de diferença. Será uma vantagem muito boa.

Desempate

O critério de desempate na atual fase do certame, ou seja, a fase final, está bem definido no artigo 20 do regulamento específico da competição. O primeiro critério é o saldo de gols. O segundo critério será cobranças de tiros livres da marca do pênalti. Os ataques serão fundamentais em situações assim.

Irritação

Quer queiram, quer não, uma sequência de derrotas gera irritação no grupo que perde. E isso pode gerar atitudes indevidas até mesmo de atletas experientes. As reações são imprevisíveis. Se o Ceará, por exemplo, sair na frente no placar no jogo de hoje, os atletas do Fortaleza não poderão perder o controle emocional, sob pena de comprometerem o projeto do penta.

Serenidade

Embora, como analisei, as três vitórias do Ceará não tenham gerado nenhuma vantagem para a atual fase do certame, é indiscutível que tal fato gerou maior pressão e cobrança sobre o time do Fortaleza. Virou obrigação tricolor ganhar o jogo de hoje, visando a evitar um ambiente de descrédito absoluto para o jogo de volta.

Empate

Se não houver vencedor no jogo de hoje, apesar de o Leão ficar no quarto jogo sem vencer o Vozão, ainda assim manterá a igualdade de condições para a partida de volta. O efeito psicológico para o time do Pici será ruim, mas não devastador como caso de uma quarta derrota. A pressão pela vitória do Fortaleza é muito grande.