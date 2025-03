A zebra na direção do Fortaleza e do Ceará

Clássico

Hoje, às 16:30, no PV, Ferroviário e Fortaleza fazem o jogo de ida. O jogo de volta será no sábado próximo, dia 08 de março, no Castelão, às 16:30. É natural que o Leão seja o favorito nesta disputa, embora esteja vindo de três resultados insatisfatórios, que resultaram em fortes críticas. Mesmo assim, o Fortaleza é o favorito.

Diferença

Na fase de grupos, o Fortaleza fez uma campanha bem superior à campanha do Ferroviário. O Leão concluiu a fase com 12 pontos. O Ferroviário com sete pontos. O Leão com quatro vitórias. O Ferroviário com duas vitórias. O Fortaleza com dez gols de saldo. O Ferroviário com um gol de saldo.