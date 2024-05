A paralisação do Campeonato Brasileiro

A tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul é muito mais séria do que se imagina. Não há como prever quando a vida voltará ao normal. A reconstrução demandará muito tempo. A solidariedade do povo brasileiro é o que há de positivo em meio à dor. Assim, há os que entendem a necessidade de paralisar o Campeonato Brasileiro, porque os times gaúchos tiveram de suspender as suas atividades. As outras competições teriam sequência (Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, Copa do Nordeste e Copa do Brasil).

No tempo da pandemia, o certame nacional foi paralisado. Quero acreditar que os dirigentes do futebol certamente encontrarão uma fórmula capaz de preservar os times gaúchos, dando-lhes, no momento adequado, a oportunidade de uma participação efetiva, em igualdade de condições. Será justo um tratamento diferenciado aos que sofreram e sofrem os terríveis efeitos das enchentes. Caso se confirme a paralisação, o posterior processo de acomodação alcançará o calendário de 2025. Sim, mas foi assim também no tempo da pandemia. E acabou dando tudo certo. Solidariedade sempre.