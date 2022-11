Maia Júnior diz esperar contato de Elmano de Freitas para definir futuro no Governo do Estado

O futuro e a possível continuidade do atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do Governo do Ceará como parte da gestão estadual segue indefinido. Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, Maia Júnior afirmou que ainda espera um contato direto do próximo chefe do Executivo, o governador eleito Elmano de Freitas (PT), para poder consolidar propostas e o futuro na carreira.

E apesar de esperar o diálogo, Maia destacou o desejo de deixar o próximo governador do Ceará o mais tranquilo possível antes de tomar uma decisão.

Além disso, o atual titular da Sedet afirmou que a decisão de permanecer na secretaria dependerá das propostas e planos para os próximos 4 anos de gestão do Estado.

"Depende dele. Eu só posso falar alguma coisa, quando ele me chamar. A ligação que eu tinha que dar era de parabéns, e o fiz no dia seguinte da vitória dele. Dei parabéns a ele, ao Camilo, à governadora Izolda. Hoje, hierarquicamente, eu sou muito obediente nesse aspecto, a minha relação é de subordinação à governadora do Estado. Eu sou um quadro que estou em uma secretaria, mantido pela governadora, e minha relação é diária. A gente está sempre interagindo", disse Maia.

"Temos boas relações no Governo, mas eu tenho que falar pouco e aguardar essa conversa, seja até para agradecer o que eu fiz ou me mandar embora. Eu não posso precipitar nada, até porque o Elmano sempre me tratou muito bem como parlamentar, e no Governo sempre apoiou os trabalhos e projetos de desenvolvimento econômico", completou.

Futuro no Governo

Sobre o futuro, a tendência parece ser de um afastamento da vida como servidor público, deixando o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico em 2023 e, possivelmente, sendo reintegrado à iniciativa privada. O cenário, contudo, pode mudar, mas Maia Júnior já se refere à próxima gestão estadual como um ponto de mudança, pelo menos estrutural.

"Isso eu não falo, mas por ética. Eu não posso falar sobre meu destino sem conversar com as pessoas que estão responsáveis pelo Governo e que foram muito atenciosas comigo. Me sinto feliz no que estou fazendo, mas a gente tem de conversar, até porque tudo na vida tem uma hora (de mudar). Está chegando um Governo novo e a gente tem de deixar as pessoas à vontade não só para montar um projeto, que a gente espera que seja de continuidade, mas posso dizer que, independente de funções, eu vou continuar comprometido com o Ceará, ajudando", disse.

"O Ceará precisa de pessoas comprometidas com ele", completou.

Sobre esse comprometimento, Maia também ressaltou manter uma expectativa de continuidade do atual projeto econômico, seguindo diretrizes do governo liderado por Camilo Santana e Izolda Cela.

Trabalho e vida

Maia também falou sobre as perspectivas sobre a vida fora do trabalho e a vontade de se dedicar mais à família e aos amigos. Além disso, o atual secretário reforçou a importância de governar focando projetos e esforços para atender as demandas da população.

"Eu vim para passar 2 anos, o Camilo me empurrou 6 anos, mas os 6 são muitos. A covid, de alguma forma, me trouxe algumas boas lições. Uma delas é que chegou a hora de estreitar as horas de trabalho, aumentar o tempo com os amigos e com a família. Aproveitar um pouco mais da vida", disse.

"Eu tinha um projeto de vida que estava em curso. Eu era conselheiro de duas empresas privadas que estão entre as 5 maiores do Ceará: a M Dias Branco e a Hapvida. E eu tive de renunciar esses conselhos para poder assumir o cargo de secretário de planejamento e gestão na época. Eu estruturei 3 áreas do governo, mas deixei a estrutura impessoal, para que não dependesse de mim. O mais importante aqui é o Estado e a população", completou.