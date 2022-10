Faec realiza evento de negócios para empresários da apicultura nesta sexta-feira (14)

Os empresários do setor de criação de abelhas e produção de mel terão uma oportunidade para buscar financiamentos e renegociar dívidas nesta sexta-feira (14), quando a Federação da Agropecuária do Ceará (Faec) promove a "Rodada de Negócios da apicultura".

O evento deverá contar com a presença de empresas e associações do setor, além de bancos como o Banco do Nordeste (BNB), Banco do Brasil, Bradesco e Santander.

O evento ainda contará com palestras e exposição de produtos, além de estandes para negociação de empréstimos ou renegociação de dívidas.

Confira os detalhes do evento

Palestras:

8h30 - 10h - Qualidade do Mel

Palestrante: Daniela Cavalcante, tecnóloga em alimentos

10h30 - 12h - Manejo do apiário

Palestrante: Raimundo Maciel, engenheiro agrônomo

14h - 15h30 - Comercialização do Mel

Palestrantes: Humberto Pinto Júnior, empresário e administrador, e Euler Gomes

Serviço:

Quando: 14/10 de 8h às 16h

14/10 de 8h às 16h Onde: Sede do Sistema Faec/Senar. Eduardo Girão, 317. Jardim América.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil