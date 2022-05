Estado define estratégias e gestão do plano de transição energética do Ceará

O Governo do Estado definiu as estratégias de atuação e a composição do comitê que será responsável pelo plano de transição energética no Ceará. A confirmação veio após publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira (12), em decreto assinado pela governadora Izolda Cela.

Intitulado de Ceará Verde, o plano de tem o objetivo de reduzir, neutralizar e compensar emissões de gases de efeito estufa, seguindo as diretrizes internacionais estabelecidas pelo Acordo de Paris e pela Conferência das Nações Unidas sobres Mudanças Climáticas (COP26); apoiar ao desenvolvimento científico-tecnológico associado à produção, processamento e utilização de Energias Renováveis, Biocombustíveis, hidrogênio verde (H2V) e derivados; e outros pontos.

O plano ainda projeta, sem detalhar, a meta de reduzir a pobreza a partir da distribuição de oportunidades em todo território cearense através dos investimentos, geração de emprego e renda em toda cadeia produtiva de energias renováveis.

A comissão especial de implementação do Ceará Verde será composta por 16 pessoas, representando diversas pastas do Governo do Estado.

Veja a lista

2 (dois) representantes da Casa Civil;

2 (dois) representantes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra);

2 (dois) representantes da Secretaria do Meio Ambiente (Sema);

2 (dois) representantes da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace);

2 (dois) representantes da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece);

2 (dois) representantes da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet);

2 (dois) representantes da Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece);

2 (dois) representantes da Companhia de Gás do Ceará (Cegás).

Ainda poderão participar, como convidados os representantes das seguintes instituições:

2 (dois) representantes da Universidade Federal do Ceará (UFC)

2 (dois) representantes da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec);

2 (dois) representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae);

3 (três) especialistas em área afim ao Plano Estadual.

Atribuições

De acordo com o documento assinado pela governadora, a comissão será responsável por realizar reuniões temáticas, definir ações e metas, identificar e coordenar demandas para o desenvolvimento do plano, e outros pontos específicos para garantir a efetividade do plano de transição energética.