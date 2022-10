Com foco nos mais pobres, 5G da Brisanet será lançado até março de 2023

O 5G, que já começou a operar e Fortaleza, deverá beneficiar e gerar mais oportunidades de negócio para as classes mais pobres da população. Essa, pelo menos, é a visão defendida por José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, que ainda confirmou o lançamento da rede própria da empresa para cobertura completa pela próxima geração de conectividade na capital cearense até o fim do primeiro trimestre de 2023.

Segundo o presidente da empresa cearense, a rede de 5G da Brisanet deverá ser lançada de forma simultânea em toda a cidade de Fortaleza. Contudo, apesar das expectativas de agentes do mercado, Nogueira acredita que as classes mais pobres serão as mais beneficiadas pelos novos serviços de conectividade.

"A Brisanet nasceu rural, em pequenas cidades, então temos um DNA rural. A Brisanet montou o nosso plano de negócios para atender as classes de A a Z, e como eu falei aqui, o mercado, erroneamente, acha que o 5G vai beneficiar as classes A e B. Mas é o contrário. As classes C, D e E é que serão beneficiadas de imediato, logo que se levantarem as redes. E em Fortaleza, nós vamos levantar a rede no final do primeiro trimestre (de 2023)", disse Nogueira.

A afirmação foi feita em entrevista exclusiva durante a Futurecom 2022, em São Paulo.

Nogueira ainda comentou sobre o modelo de operação de outras companhias, principalmente as mais tradicionais, do setor de telecomunicações, que deverão focar em pontos específicos da cidade de Fortaleza. Segundo o CEO da Brisanet, esse cenário é reflexo das estruturas e tecnologias já dispostas por essas empresas.

O modelo, no entanto, deverá gerar pontos de "hotspot", onde, apesar da liberação da nova tecnologia, não deverá ter cobertura do 5G.

"A Brisanet sempre constrói uma cidade completa, seja no Interior ou uma capital. Não deixamos buraco e nossa rede é plena e completa, diferente da rede dos nossos concorrentes, que já têm um legado de tecnologias anteriores e não precisam atender e fazer a cobertura total. A gente acaba tendo pontos de hotspot, com pontos de 5G, mas a maior parte só terá 3G e 4G", comentou.

Legenda: A Brisanet marcou presença durante a Futurecom 2022, feira que discute tendência de mercado do setor de tecnologia Foto: Samuel Quintela

Oportunidades de negócio

Considerando esse cenário, Nogueira destacou que as classes mais pobres deverão ser as mais beneficiadas pelos novos serviços de 5G. Além disso, ele destacou que haverá, por conta disso, um leque de oportunidades de negócios.

"A nossa é diferente: quando subir a rede, teremos 5G em cada metro quadrado. Queremos explorar o mercado como um todo, classes A, B, C, D e E, principalmente olhando as classes mais abaixo como mais beneficiadas por estarem desassistidas pelas redes de telecom", disse.

Nogueira também destacou que a Brisanet, por poder operar em duas frequências, está pronta para lançar redes de 5G em todas as cidades do Nordeste.

"A Brisanet tem a vantagem de ter duas frequências de 5G, a de 3,5 GHz e 2,3 GHz. As demais companhias precisam que uma delas esteja desocupada. A Brisanet pode colocar 5G em qualquer cidade porque está livre, nós temos a segunda frequência, que não interfere nas antenas parabólicas, a de 2,3 GHz. Somos a única empresa que pode colocar 5G em qualquer cidade do Nordeste sem prazo", comentou.

*A coluna viajou a convite do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE)

