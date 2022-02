O jumento, nosso bicho de estimação

Brigitte e Cacau são jumentas que moram no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Vivem protegidas pelo muro de uma mansão, onde dividem espaço com outros animais. Elas foram adotadas pela estudante de Veterinária Ana Claudia Telles.

"São bem mansas! Só que, quando os cachorros correm atrás delas para brincar, elas dão uns coices", conta Ana Claudia, que é ativista da causa animal em Juazeiro do Norte. Outra ativista que tem um jumento de estimação é a vereadora Jacqueline Gouveia.

Django está livre e famoso na internet. Já virou até meme! "Cadê Django?", ela pergunta. E ele se aproxima da câmera do celular e, acredite, até sorri. Django gosta de ganhar beijo da tutora. "É ciumento!", diz Jacqueline.

Legenda: Django é animal de estimação da vereadora Jacqueline Gouveia. Ele é famoso na internet e tem ciúmes da dona Foto: Arquivo Pessoal

Algo em comum entre esses animais é o passado de maus-tratos e de abandono. Os jumentos sempre foram usados como transporte de carga e pessoas no Sertão. Era uma vida de muito peso e pouco descanso.

Perderam a utilidade rural com a popularização de máquinas agrícolas e das motocicletas. E muitos vivem abandonados às margens de estradas.

Só que o destino deles ficou ainda pior. Animais estão sendo abatidos para que as peles sejam exportadas para a China. Lá, extraem uma substância para fazer o eijão, remédio de promessas milagrosas e não comprovadas: rejuvenesce, reduz a insônia e acaba com a impotência sexual.

Além do abate que ameaça de extinção a espécie, tudo seria feito de forma cruel, com os animais sendo tranportados para fazendas passando fome e sede. Alguns ficariam tão fracos que morreriam antes do abate no frigorífico.

A Frente Nacional de Defesa do Jumento faz campanha pela proibição do extermínio. E os ativistas da causa animal fazem um trabalho importante nos municípios, contando com o apoio de policiais e guardas civis, cada vez mais sensibilizados pela situação dos animais de carga.

Nos últimos anos, jumentos com muita sorte (como Brigitte, Cacau e Django) vêm ganhando o status de bicho de estimação. O movimento deixaria orgulhoso o padre Antônio Vieira, um cearense muito estudioso que morreu conhecido como o maior defensor dos jumentos.

De Várzea Alegre, ele se ordenou há quase 80 anos, se formou em economia nos EUA, em direito no Rio de Janeiro e escreveu um livro que inspirou a música cantada por Luiz Gonzaga. Dividido em quatro volumes, o clássico ambiental ganhou o título de "O Jumento, Nosso Irmão".

Hoje, o animal corre risco de extinção. Mas, graças ao trabalho de ativistas e também ao carisma e à inteligência do próprio, o jumento está virando nosso bicho de estimação.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.