Varizes na gravidez: médico explica causa, tratamento, riscos e como prevenir

Um problema bastante popular entre os brasileiros é a varizes. Mas você sabia que a condição pode ser ainda mais frequente na gravidez? O cirurgião vascular, Raphael Cunha, afirma que “considerando todos os tipos de varizes elas podem estar presente em 20% a 50% das gestações”.

Segundo o especialista, as varizes tendem a aparecer ou até piorar no segundo ou terceiro trimestre da gravidez. No entanto, devido às alterações hormonais, elas podem aparecer desde o início da gestação.

“No terceiro trimestre, existe uma compressão mecânica do útero sobre as veias da pelve e a grávida passa a andar menos prejudicando o retorno venoso feito com a contração dos músculos da panturrilha. Além disso, os níveis hormonais também influenciam no relaxamento muscular das veias dificultando o retorno do sangue”, acrescenta.

Sobre os perigos que a condição pode trazer para as grávidas, o médico conta que dependendo do tipo das varizes, elas podem aumentar o “risco de tromboflebite (quando o sangue “coagula” em uma veia superficial) e trombose venosa profunda (quando o sangue “coagula” em uma veia profunda)”.

Raphael diz ainda que os dois casos precisam de tratamento e devem ser acompanhados por um angiologista ou cirurgião vascular. De modo geral, ele sugere que se trate as varizes de forma conservadora com uso de meias compressoras e, em casos muito selecionados, recomenda-se o uso de alguma medicação.

“O recomendado é não tratar com escleroterapia ou cirurgia na gestação e esperar pelo menos 6 meses após o nascimento do bebê. Ainda ocorre de algumas veias desaparecem no pós-parto”, comenta. O médico explica ainda que usualmente as varizes que se iniciaram na gestação retornam ao normal de 8 a 12 semanas após o parto.

De acordo com o cirurgião vascular, algumas medidas podem ajudar que as varizes que surgiram durante a gestação desapareçam. São elas: se manter ativo como caminhar, ajustar a dieta, usar meias compressivas, não fumar e não ingerir álcool. É importante esclarece que as varizes existentes antes da gravidez não costumam desaparecer após o parto como as outras.

Para as mulheres que já possuem varizes e planejam engravidar, o médico aconselha alguns cuidados e tratamentos para amenizar, como manter o peso ideal para a gravidez, uso de meias de compressão, dieta saudável e atividade física recorrente. Além disso, o especialista pode decidir desde fazer aplicações nos vasinhos até a realização de cirurgia.

Há ainda, durante a gravidez, a possibilidade de aparecimento do que se chama varizes pélvicas. O especialista conta que elas ocorrem “devido ao aumento uterino e ao aumento da volemia, as varizes que se situam na pelve (“bacia”) tendem a aumentar”. Ele acrescenta que estas podem causar dor e desconforto durante a gestação e que a maioria pode ser tratada de forma conservadora, sem intervenção e tendem a regredir após o parto.

Diferença entre varizes e trombose

O médico esclarece que as varizes são as veias dilatadas ou aqueles vasinhos, normalmente de cor arroxeada, que são visíveis nas pernas. Já a trombose é uma doença com necessidade de tratamento imediato, pois tem risco de vida caso ocorra alguma complicação.

“A trombose é quando o sangue ‘coagula’ e não permite a passagem de sangue pela veia, isso pode gerar complicações importantes como tromebolismo pulmonar que ocorre quando o coágulo vai para o pulmão e dificulta a respiração causando risco de vida”.

Por que no período de gestação as veias ficam mais aparentes?

É verdade que durante a gestação as veias ficam mais aparentes. O cirurgião vascular atribui isto a alguns fatores, veja: