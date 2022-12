Pipoca é saudável? Alimento pode ser incluído em dietas e como opção de petisco para Copa do Mundo

Uma das muitas coisas que o período de Copa do Mundo proporciona é aquela tradicional reunião com a família e amigos para assistir aos jogos. Em muitos desses encontros, ter opções de comidinhas e bebidas é quase obrigação. Um dos pratos mais tradicionais desta época é a pipoca. Ela combina com diversos momentos e pode ser consumida por boa parte da população, mas será se ela é calórica? E é uma boa opção para quem não quer fugir tanto assim da dieta?

A nutricionista Fabiana Fontes revela que a pipoca é uma ótima opção de lanche e não é muito calórica. Ela explica que uma das vantagens do alimento é que ele é rico em fibras que ajudam a dar saciedade e é uma ótima alternativa para quem gosta de ficar “mastigando e beliscando”.

Fabiana Fontes Nutricionista “Por exemplo em 100 gramas ( grande quantidade) tem 370 calorias e 13 gramas de fibras que é uma grande vantagem”.

Atenção ao modo de preparo

A profissional chama atenção, no entanto, para o modo de preparo da pipoca, porque dependo de como ela será feita, poderá sabotar a dieta de quem visa emagrecer. “O ideal seria preparar a pipoca na máquina a vapor ou no micro-ondas sem gordura. Outra opção seria fazer na panela usando uma quantidade pequena de óleo de coco sem sabor ou azeite”.

Sobre a quantidade ideal que deve ser consumida, Fabiana sugere uma média de 50 gramas de pipoca. A nutricionista revela que essa quantidade já é bastante para dar saciedade e só teria 187 calorias. “É uma média de consumo calórico ótimo para lanches”.

A pipoca é uma opção não só para quem está fazendo dieta para emagrecer. O petisco também pode ser ingerido para quem visa hipertrofia, porque vai fornecer uma quantidade de carboidratos adequados para esse tipo de objetivo.

Apesar de parecer um alimento tão universal, há quem não é indicado consumir pipoca. Segundo a especialista, a ingestão do alimento deve ser restrita para quem tem síndrome do intestino irritável ou diverticulite.

Benefícios do milho

O milho é um cereal que possui diversas vitaminas, como a A e B, e minerais que fornecem bem-estar e energia para o corpo. Também é encontrado no alimento ferro, potássio e cálcio.

“Alguns benefícios do milho são como fonte de vitaminas e minerais, alto índice de antixoxidantes, rico em fibras, fortalece o sistema imunológico, auxilia no emagrecimento, melhora do trânsito intestinal, reduz o nível de colesterol e auxilia no controle glicêmico”, explica a nutricionista Lorrana Micaela.

Dessas propriedades, a pipoca conserva benefícios como vitaminas do complexo B, zinco e magnésio que, conforme Fabiana, ajudam no sistema imune.