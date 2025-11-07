BaianaSystem substitui Marcelo Falcão no festival Tamo Junto BB

A banda BaianaSystem volta aos palcos de Fortaleza no dia 12 de dezembro, durante o Festival Tamo Junto BB. A primeira edição cearense do evento que reúne cultura e esporte vai acontecer no Marina Park Hotel de sexta-feira (12) a domingo (14). A mudança no line-up foi confirmada em primeira mão para o Diário do Nordeste.

Com a turnê de 'O Mundo Dá Voltas' em circulação do país, o BaianaSystem mistura referências da cultura popular com batidas eletrônicas, reggae, dub e guitarrada. O álbum lançado no início de 2025 faz menção a Fortaleza na faixa 'Praia do Futuro'.

Na mesma noite do grupo de Salvador, se apresentam as bandas Nação Zumbi, Os Garotin com participação de Melly, além dos cantores 2ZDinizz e Mateus Fazeno Rock e L7nnon.