Especialistas dão dicas de como deixar as unhas mais fortes e saudáveis; confira

Ter unhas fortes e bonitas é o sonho de consumo de muita gente. Eu, por exemplo, sempre tive as minhas bastante frágeis, tão finas que pareciam um papel e quebravam constantemente. Já testei receitas caseiras, tratamentos com vitaminas, bases fortalecedoras, mas foi só com um conjunto de cuidados que consegui melhorar minhas ‘garrinhas’.

Saber que a saúde das unhas depende de cuidados multifatoriais é fundamental para entender as raízes dos possíveis problemas que as impedem de crescer ou de ficarem fortalecidas. A médica dermatologista Sissi Cláudio Mota explica que as unhas possuem variações individuais e mudam ao longo dos anos.

Sissi Cláudio Mota dermatologista "A aparência saudável das unhas pode ser prejudicada tanto por inflamações e dermatites na pele ao redor, como infecções bacterianas e fúngicas, processos neoplásicos, doenças sistêmicas e mesmo por doenças genéticas”.

Por isso, antes de se preocupar em testar todos os tipos de dicas, é importante investigar com um médico se há outros processos influenciando nessa saúde. Sinais como descamação nas pontas, quebra com facilidade e descolamento de parte da unha podem ser indicativos de traumas e hábitos do paciente, bem como consequências de doenças sistêmicas.

Hábitos necessários

Alguns hábitos auxiliam no bom aspecto das unhas, de acordo com Sissi. “Evitar roer as unhas e puxar a pele ao redor com os dentes. O corte também deve ser preferencialmente mais reto e não muito rente a pele”.

Outra dica é com relação à retirada das cutículas, hábito ainda adotado por muitas pessoas. A médica aponta que o ideal é não as remover, apenas empurrá-las levemente, caso não, deve-se evitar retirar em excesso.

Eu que tenho bastante cutículas sofro para não puxar com os dentes as peles soltas. Uma saída que encontrei para evitar cair na tentação foi ter sempre um alicate ao alcance. Nem sempre é possível, confesso, mas ajuda.

Para além de ferimentos e aspecto desigual, roer as unhas ou puxar as cutículas com os dentes pode agravar o enfraquecimento ungueal. “A saliva não tem funções benéficas para as unhas, podendo inclusive causar enfraquecimento e corrosão das mesmas quando o hábito é repetido diversas vezes”.

Sissi acrescenta ainda a necessidade de se fazer intervalos entre as esmaltações e usar removedor de esmalte sem acetona. A hidratação periódica das cutículas também auxilia nesse processo, pois evita que a pele fique seca e solta.

Legenda: Alguns cuidados especiais mantêm as unhas bonitas e saudáveis Foto: Shutterstock

Alimentação adequada

Como disse no início, os cuidados com as unhas precisam ser multifatoriais, por isso, hábitos alimentares também influenciam na saúde ungueal. O nutricionista Sandoval Albuquerque explica as unhas são tecidos periféricos e, até tudo chegar nas pontas dos dedos, precisa de uma nutrição muito adequada.

Sandoval detalha que, para isso, é necessária a ingestão de nutrientes como vitamina C, A, do complexo B, além dos minerais zinco, ferro, magnésio.

Veja quais alimentos consumir:

Selênio: castanha-do-pará, sementes de girassol;

Zinco: amendoim, camarão, feijão;

Vitamina C: frutas cítricas, goiaba;

Vitamina A: ovo, leite, mamão, cenoura, batata doce;

Vitaminas do complexo B: carne vermelhas, frango, aveia, cereais integrais, soja, castanha de caju, feijão, fígado, proteínas;

Ferro: carnes vermelhas, feijão, beterraba;

Magnésio: abacate, peixes, amendoim, chocolate amargo.

Suplementar é necessário?

Uma outra dúvida é com relação à suplementação oral. De acordo com Sandoval, a recomendação varia conforme as necessidades individuais.

Sandoval Albuquerque nutricionista “Como as unhas são formadas por proteínas, podemos suplementar algumas vitaminas, como o colágeno. É interessante tomar antes de dormir, porque a síntese funciona melhor nesse período da noite”.

No geral, a recomendação é o uso do colágeno hidrolisado para as unhas frágeis e o colágeno verisol para manter a saúde.

A médica acrescenta que suplementos orais e tópicos ajudam a fortalecer, no entanto, “é importante lembrar que alterações grosseiras nas unhas, pele grossa abaixo da unha, alterações na cor e formato devem sempre ser avaliadas por um médico dermatologista”, salienta.

Dicas extras

Há alguns meses comecei a investir mais nos cuidados com as minhas unhas. Além de manter uma alimentação rica em legumes, frutas e evitar os ultraprocessados, tenho utilizado produtos que têm me ajudado a manter o crescimento e o fortalecimento adequados.

Uso de bases fortalecedoras: no mercado, há opções das mais baratas a mais caras. Com a ajuda de profissionais, é possível encontrar a que mais funciona pra você;

no mercado, há opções das mais baratas a mais caras. Com a ajuda de profissionais, é possível encontrar a que mais funciona pra você; Cuidados semanais: procuro fazer minhas unhas toda semana. Adotei o hábito de eu mesma fazer esse processo: tiro as cutículas mais superficiais, hidrato, aplico a base, esmalte e top coat para aumentar a durabilidade;

procuro fazer minhas unhas toda semana. Adotei o hábito de eu mesma fazer esse processo: tiro as cutículas mais superficiais, hidrato, aplico a base, esmalte e top coat para aumentar a durabilidade; Corte arredondado: sempre usei as unhas no formato mais quadrado, mas sempre quebraram bastante. Quando mudei para o corte arredondado, isso diminuiu.

Tem mais alguma dica? Compartilha comigo: livia.carvalho@svm.com.br