Como tirar olheiras? Veja tratamentos, causas e tipos da condição

As manchas ao redor dos olhos são uma característica bastante comum entre homens, mulheres e até crianças. As olheiras se caracterizam pela coloração aparente nessa região e podem ainda vir acompanhadas de bolsas, flacidez e rugas. Há quem não se incomode, mas há pessoas que têm a autoestima afetada pelo quadro.

A dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia no Ceará (SBD-CE), Sílvia Helena Rodrigues, explica que o surgimento das olheiras é influenciado por diversos fatores, tais como a genética, poucas horas de sono, exposição solar em excesso, tabagismo, respiração pela boca, etc.

“Na verdade, muitas pessoas acham que as olheiras são formadas só por causa da falta de dormida. Porém, não é bem assim, isso pode influenciar, mas a olheira é um quadro que pode ter várias causas e tipos diferentes”, pondera.

Tipos de olheiras

Olheira estrutural: este tipo de olheira é causado por conta da estrutura óssea da face, que faz com que exista uma profundidade maior na região abaixo dos olhos, seja por falta de tecido ou por um globo ocular mais fundo. Assim, é uma formada uma sombra que gera uma ‘pseudo-olheira’.

este tipo de olheira é causado por conta da estrutura óssea da face, que faz com que exista uma profundidade maior na região abaixo dos olhos, seja por falta de tecido ou por um globo ocular mais fundo. Assim, é uma formada uma sombra que gera uma ‘pseudo-olheira’. Olheira pigmentar: já a olheira pigmentar, conforme a médica, é aquela que tem realmente um depósito de pigmento, de melanina na região dos olhos. A área é mais escurecida e, geralmente, é mais amarronzada. “É mais comum em pessoas de pele morena, também tem questões genéticas que influenciam e pessoas alérgicas também costumam ter esse tipo, como a rinite”.

já a olheira pigmentar, conforme a médica, é aquela que tem realmente um depósito de pigmento, de melanina na região dos olhos. A área é mais escurecida e, geralmente, é mais amarronzada. “É mais comum em pessoas de pele morena, também tem questões genéticas que influenciam e pessoas alérgicas também costumam ter esse tipo, como a rinite”. Olheira vascular: essa é a que ‘denuncia’ o cansaço e tem um aspecto arroxeada, avermelhado ou azulado. “Muitas vezes, quando a gente examina de pertinho, vê também linhas como pequenos vasinhos”. É influenciada pela questão da falta de sono, porque promove um acúmulo de líquido na região, não há uma boa drenagem da região e há a formação de bolsas.

essa é a que ‘denuncia’ o cansaço e tem um aspecto arroxeada, avermelhado ou azulado. “Muitas vezes, quando a gente examina de pertinho, vê também linhas como pequenos vasinhos”. É influenciada pela questão da falta de sono, porque promove um acúmulo de líquido na região, não há uma boa drenagem da região e há a formação de bolsas. Olheira mista: é uma combinação de dois ou três tipos e é um quadro bastante comum. Podem ser conhecidas como vasculares pigmentadas, estruturais pigmentadas, estruturais vasculares, etc.

Como tratar as olheiras

Por serem causadas por diferentes fatores, o tratamento das olheiras varia conforme a causa e pode ser feito com cremes tópicos clareadores ou lasers, por exemplo. Para o tipo estrutural, a opção mais recomendada é o preenchimento com ácido hialurônico. “A substância vai preencher a falta de tecido no local, melhorando a sombra”, explica Sílvia.

No caso do tipo pigmentar, a recomendação é o uso de agentes clareadores, luz pulsada junto a outros lasers com ação clareadora. “Mas é importante fazer uma avaliação médica já que não pode ser qualquer clareador, porque a pele da região dos olhos é mais fina e mais sensível”.

Por sua vez, a vascular tem uma melhora com o uso de alguns de tipos de lasers e luz pulsada, além de cremes com ativos como a cafeína e o ácido tranexâmico. Quem apresenta esse tipo de olheira pode se beneficiar também de compressas geladas ou de massagens faciais que ajudam na drenagem da região.

Legenda: O quadro também pode vir acompanhado de bolsas, flacidez e rugas Foto: Shutterstock

Outros cuidados

Para além dos tratamentos dermatológicos, alguns outros cuidados também podem melhorar ou mesmo prevenir o quadro. Ter uma boa noite de sono, evitar exposição solar em excesso, especialmente quem apresenta olheira pigmentar são alguns exemplos.

O uso de séruns ou cremes com vitamina C na pele dos olhos também auxilia na melhora, já que esse ativo é uma substância antioxidante e promove a remoção de manchas bem como a síntese do colágeno. Outro composto pra ficar de olho é a niacinamida, que atua uniformizando o tom da pele.

Sílvia Helena Rodrigues dermatologista “Pra quem tem olheira vascular, retenção líquida, dependendo dos hábitos pode haver um aumento no acúmulo de bolsas, então é ideal cuidar da alimentação principalmente o consumo excessivo de sal. Beber muita água, ter uma boa qualidade de sono, praticar atividade física”.

Além disso, a fricção ao limpar e/ou coçar demais a área em torno dos olhos também deve ser evitada, pois essa ação pode aumentar o acúmulo de melanina em quem tem pré-disposição genética à hiperpigmentação.