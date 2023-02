Como tirar o glitter, proteção dos fios: 8 dicas para cuidar da pele e do cabelo no Carnaval

O Carnaval tá chegando! É hora de caprichar no glitter e nos looks pra curtir os dias de folia. Porém, alguns cuidados não podem ser esquecidos pra garantir a segurança da pele e dos cabelos. Quem nunca viu as notícias, nesta época do ano, das marcações de sol das pedrarias aplicadas no corpo e rosto? Ou ainda quem sofre de insolação severa?

Mas não é só com o sol que se deve ter cuidado, especialmente as pessoas mais preocupadas com a saúde da pele. Óbvio que não precisa de exagero, tá tudo bem deixar a rotina de skincare completa de lado por alguns dias, o que importa é cuidar pra não sofrer consequências mais graves. Confira dicas pra curtir com segurança:

Protetor solar

A forma mais eficaz de prevenir as queimaduras solares é com o uso de protetor solar em abundância no rosto e no corpo, seja pra curtir a praia ou pra festas e bloquinhos. Aplique a quantidade adequada e reaplique a cada três horas, se possível.

Uma dica é usar os protetores em spray ou em bruma pra reaplicar, especialmente quando se utilizar maquiagem. É bastante prático e ainda ajuda a refrescar a pele.

Retirar a maquiagem

Depois de um dia de folia, é difícil lembrar de tirar a maquiagem, mas esse hábito ajuda a evitar surgimento de espinhas, por exemplo. Então, tente retirar os produtos antes de dormir e, depois, aplicar um hidratante. O uso de make diário e glitter acaba por agredir a pele, então é importante fortalecer a barreira cutânea pra minimizar os danos.

Legenda: Retirar a maquiagem é fundamental pra evitar surgimento de espinhas Foto: Shutterstock

Tirando o glitter

Se tirar a maquiagem já é difícil, imagina o glitter depois da farra. Pra facilitar a retirada, a dica é usar óleo de coco tanto nos cabelos quanto no corpo ou rosto. O cleasing oil no rosto também é uma opção para quem já usa.

Nos cabelos, é possível ainda usar creme de pentear. Após aplicar, lave os cabelos normalmente com shampoo, máscara e condicionador, nesta ordem. Se usar o óleo de coco, aproveite pra fazer uma umectação.

Hidratar o corpo

Assim como o rosto, a pele do corpo também sofre agressões com o uso do glitter e a exposição ao sol por muito tempo. Por isso, procure usar protetores solares com componentes hidratantes, como pantenol, manteiga de karité e vitamina E. Ao chegar em casa, tome banho gelado e aplique hidratante por todo o corpo. Isso vai ajudar a amenizar as queimaduras solares também.

Usar protetor térmico no cabelo

Os cabelos também precisam de proteção contra os raios solares e uso de fontes térmicas. Use protetores térmicos em toda a extensão dos fios, busque por produtos aquosos ou menos oleosos pra aplicar também na raiz.

Aplicar leave-in

Outro produto capilar que ajuda a mantê-lo saudável é o leave-in. Caso molhe, aplique no comprimento dos fios, o que vai ajudar a desembaraçar melhor e atuar com hidratação. Ele também pode ser utilizado após a lavagem dos cabelos, quando estiverem úmidos.

Evitar fontes térmicas

O ideal, durante esses dias, é evitar fontes térmicas (chapinha, babyliss e secador) especialmente porque o sol já é suficiente pra agredir os cabelos. Mas se, mesmo assim você utilizar, aplique o protetor térmico antes.

Beber bastante água

Por último, mas não menos importante: beba água! Tanto pra ajudar com o álcool, caso vá beber, quanto pra manter a hidratação do organismo adequada. Os dias quentes merecem atenção redobrada.