Solange Almeida usou laser para voz durante maratona de Carnaval; fonoaudiólogo explica técnica

Nos cinco dias do Carnaval 2023, a cantora Solange Almeida realizou apresentações em nove cidades do Nordeste. Em entrevista exclusiva à coluna, o fonoaudiólogo Vínicius Araújo — profissional que acompanhou a forrozeira durante todo o ciclo carnavalesco — revelou as técnicas que fez Sol manter a voz intacta durante os shows: com maior destaque au uso da fotobiomodulação, mais conhecida por laserterapia.

"Estamos fazendo tratamento desde a época que ela revelou os problemas causados pelo uso do cigarro eletrônico. A gente faz um acompanhamento continuo, desde o trabalho na estrada ao home care, e até em estúdio. É um trabalho integrado. É super importante para quem trabalha com a voz", explicou o fonoaudiólogo Vínicius Araújo.

Conheça os profissionais que cuidam de Solange Almeida durante turnês:

A terapia por fotobiomodulação, nome científico da técnica, utiliza uma fonte de luz — no caso, o laser — para melhorar o funcionamento celular e trazer respostas terapêuticas ao organismo.

A fonte de luz usada por fonoaudiólogos é de baixa potência, bem diferente de outros equipamentos utlizados em depilação ou em cirurgias, por exemplo.

Na fonoaudiologia, a laserterapia tem uma ação anti-inflamatória e analgésica, reduzindo a fadiga e a tensão vocal.

Longevidade da voz

Vínícius contou ainda que o trabalho feito com Solange Almeida foi articulado com objetivo de extender o potencial da voz da forrozeira, visto as altas notas que ela alcança no show.

Vínicius Araújo Fonoaudiólogo Quando a gente fala em cudado vocal logo pensamos em uso de protocolos fundamentais para voz. Estamos trabalhando o condicionamento muscular. A gente vem trabalhando há algum tempo com incentivadores respiratórios, com uso de laser de um canal ,de oito canais, são as maiorres tecnologias em fotobiomodulação. Fazendo ainda técnica de termoterapia, além dos exércios vocais

Vínicius Araújo também soma no currículo trabalhos com os cantores Tierry, Gabi Martins, Jonas Esticado, Manu Bahtidão e Rogerinho.