Solange Almeida passa por três estados em turnê de Carnaval; coluna acompanha e conta bastidores

Uma experiência antiga que sempre quis no currículo era acompanhar uma banda de forró em turnê de shows. Sempre tive olhar para fazer essa cobertura no São João, mas um convite, de última hora, veio para fazer o mesmo trabalho no Carnaval. Na quarta-feira (15), recebi um contato da equipe de Solange Almeida para cobrir nove shows da forrozeira pelo Nordeste.

De cara, tomei um susto com o convite. Viajar ao lado de Sol me faria tomar conhecimento do mais íntimo da vida dela.

Legenda: Cantora em momento de interação com membros da Big Band SA Foto: João Lima Neto/Diário do Nordeste

Para quem não acompanha de perto, mal sabe o quanto complicado é a rotina de membros de uma banda. É uma grande corrida contra o tempo em períodos festivos. São voos atrasados, quilometros e mais quilometros de ônibus, o distanciamento da família, entre outros perrengues.

Até terça-feira (21), viajaremos com Solange Almeida. O roteiro começou por Salvador (BA), o principal palco do Carnaval. No percurso,as cidades de Macau (RN), Apodi (RN), Crateús (CE), Ipu (CE), Cascavel (CE), Aracati (CE), Areia Branca (RN) e Beberibe (CE).

Do café da manhã ao trio elétríco em Salvador

Legenda: Preparativos ao show de Salvador Foto: João Lima Neto/Diário do Nordeste

Meu primeiro contato com Solange Almeida na viagem aconteceu no café da manhã de sexta-feira (17). Sem maquiagem e com sono, ao lado do marido, o cearense Monilton Moura, ela encarou uma "filinha" como qualquer pessoa para tomar a primeira refeição do dia. Sim, os olhares dos demais hóspedes entravam na alma dela.

"Um susto, entre um pão e um café, levantar a cabeça e ver Solange Almeida", disse um turista de São Paulo que reconheceu a forrozeira.



"Eu ouvi um casal: É a Solange Almeida?'. Eu disse: 'Sou eu sim e acabei de acordar. TIrei até o mega hair'. E logo perceberam que era realmente eu", pontuou a cantora no café da manhã. No cardápio, além do dedo de prosa, sucos e frutas. Alimentação leve para não atingir a voz.

Legenda: Sol em momento de oração iniciado pelo sanfoneiro Elias Mearim, em Salvador Foto: João Lima Neto/Diário do Nordeste

Veterana do Carnaval de Salvador, a forrozeira foi acompanhada do marido para ajudar na rotina do trio. "Já acompanhei ela em outros shows, mas Salvador vai ser minha primeira vez", disse o cearense.

Em cima do trio, a cantora passou por momentos de tensão, correrria, preocupação, entre outros sentimentos, mas com a certeza que poderia contar com cada um dos membros da banda.

Cantora conhece público pelo nome

Legenda: Público de Macau acompanhou Solange Almeida nas sacadas das casas Foto: João Lima Neto/Diário do Nordeste

Algo que percebi tanto em Salvador quanto em Macau, foi o grau de proximidade de Solange Almeida com o público. Simplesmente, ela reconhece as pessoas pelo nome, mesmo sem ter contato há 16 anos com os moradores região. Outra situação é que ela tem o nome dos municipíos vizinhos dos locais de festas na ponta da língua.

Uma curisiodade para mim, pelo menos para quem não é da região, foi o fato do público transformar a traseira de pick ups em verdadeiros camarotes.

Legenda: Foliões fizeram carros de camarote Foto: João Lima Neto/Diário do Nordeste

A passagem de Solange Almeida em trio elétríco por Macau também me apontou para uma cidade em crescimento. Em parte do trajeto do bloco, foi possível ver casas ainda na fase de construção de alicerce.

De fato, Solange Alemeida cantou para diferentes realidades em turnê, mas com a mesma empolgação e força no trio.

A mesma cantora que passou em camarotes de luxo em Salvador foi a mesma que cantou para o povão em Macau.

Preparativos ao Carnaval do Ceará

Na noite de domingo (19), Sol começa agenda de Carnaval no Ceará. Ela passa por cinco cidades do estado. O carro chefe da agenda, sem dúvida, será o evento programado na cidade do Aracati.

O leitor da coluna pode acompanhar vídeos dos bastidores dos shows e a rotina da forrozeira no instagram @colunaehit.