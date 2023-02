Solange Almeida opta pela ‘soroterapia’ para repor vitaminas após shows do Carnaval; entenda

A temporada de shows do Carnaval terminou. Simultaneamente, começa o período de férias da maioria dos nomes do forró e sertanejo. Os cuidados com o corpo precisam ser redobrados. Aos 48 anos, a cantora Solange Almeida conta que devido à cirurgia bariátrica pela qual passou há alguns anos, a absorção de vitaminas no corpo ficou limitada e ela recorreu à técnica da soroterapia.

O procedimento da soroterapia consiste na aplicação de vitaminas, minerais, antioxidantes e nutracêuticos — por meio de aplicação direta na veia — que interferem positivamente no metabolismo energético e na resposta imune.

A soroterapia é indicada até mesmo para evitar adoecimento por virose e gripe, e precisa ter acompanhamento médico.

Dieta e sono

Solange Almeida destaca que se preparou para o Carnaval com uma dieta rigorosa e o sono, mesmo de forma breve no intervalo de uma apresentação para outra: “há alguns anos eu faço o acompanhamento médico e com isso eu supro as necessidades fazendo essa reposição venosa de três em três meses".

No Carnaval não foi diferente. Uma dieta feita exclusivamente para a maratona de show, ela fez dois ciclos de reposição, alimentação balanceada e super saudável.

"Não ingeri nenhum tipo de álcool e tentei dormir o máximo que pude nos intervalos, foram nove shows em cinco dias, mas saí novinha em folha”, ressaltou Sol.

Após a rotina pesada de Carnaval, a forrozeira viajou com o marido, o cearense Monilton Moura, à Europa.