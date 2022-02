Sem Paulinha Abelha, eventos da Calcinha Preta do fim de semana serão remarcados

Eventos da banda Calcinha Preta programados para acontecer entre 18 a 20 de fevereiro serão remarcados. A informação foi confirmada à coluna pelo empresário Diassis Marques. O estado de saúde da cantora Paulinha Abelha é o principal foco do grupo no momento.

A vocalista do grupo de forró, segue internada e respira com ajuda de aparelhos. Problemas renais causaram a hospitalização da cantora.

"A princípio os shows que seriam realizados no período de 18/02 a 20/02 serão remarcados", disse o empresário da banda.

Antes do ocorrido com Paulinha Abelha, a banda realizou uma turnê em São Paulo na semana passada. Foram feitas apresentações na capital, Osasco e São Vicente.

Ainda em fevereiro, o grupo de forró tem apresentação marcada na Arena Sertaneja — em São Paulo (SP).

Em abril, a banda tem duas apresentações marcadas no dia 20 de abril, uma no Espaço das Américas. Um outro show acontecerá no evento "TBT" do cantor Wesley Safadão.