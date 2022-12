Saiba que comida não pode ter no camarim de David Guetta em Fortaleza

O francês David Guetta se apresenta em Fortaleza, nesta sexta-feira (29). A "Tour Brasil" começa na capital cearense, no Marina Park, e segue com datas em Capão da Canoa (RS) e Florianópolis (SC). A coluna descobriu uma das exigências sobre a alimentação do artista.

"A única observação é que ele é alérgico a alho e cebola. As comidas são especiais por causa disso", informou uma fonte à coluna.

O DJ tocou em Fortaleza, pela primeira vez, em janeiro de 2012. Dois anos depois, em janeiro de 2014, voltou à capital cearense para uma apresentação no Centro de Eventos do Ceará. A última apresentação do francês na Cidade foi em 2015.

Na última vinda ao Ceará, ele chegou a pedir dois tapetes de ioga, folhas brancas e prancheta para desenhar.

Megaestrutura do Tomorrowland na capital cearense

A coluna apurou que toda a demanda técnica do DJ francês teve reforço de equipamentos e fornecedores de outras regiões do Brasil.

Com 75 toneladas de equipamentos de som e iluminação, a estrutura é a mesma utilizada no Tomorrowland, maior festival de música eletrônica mundial. Para proporcionar uma experiência diferenciada ao público, o palco tem 60 metros de comprimento e 18 metros de altura, além de contar com lasers e ações de pirotecnia.

Ao som dos maiores sucessos da carreira do francês, como ‘Titanium’, em parceria com Sia, ‘Hey Mama’, com Nicki Minaj, Bebe Rexha e Afrojack, além da mais recente ‘I’m Good (Blue)’, premiada como melhor colaboração no European Music Awards (EMA), promovido pela MTV Europa em novembro, os amantes da música eletrônica podem escolher uma das três áreas disponibilizadas para o evento: Arena Play Hard, Front Blue ou Titanium Open Bar.