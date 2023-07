Ricardo Chaves relembra sucesso internacional do Fortal na década de 1990; assista

O cantor Ricardo Chaves, um dos nomes mais icônicos do axé, retorna ao Fortal neste sábado (22). Em entrevista à coluna, o cantor relembrou a primeira participação na micareta cearense e a repercussão da festa ao realizar shows no exterior na década de 1990.

"Minha primeira vez no Fortal foi após ter feito uma micareta de Natal. Em dezembro de 1993, me chamaram para fazer um bloco no Fortal. Na época, como todos os meus blocos, ganhou nome de bicho, o 'Kanguru'. Estreei no Fortal de 1994. Fortaleza consumia muito axé", revelou o cantor.

Assista à entrevista:

Ricardo Chaves se apresenta no Fortal 2023 no terceiro dia de folia, no sábado (22), Ele é atração do palco Arena 93.

Veja programação de sábado (22):

Corredor da Folia

Léo Santana (Vem com o Gigante)

Bell Marques (Siriguella)

Ivete Sangalo (Village)

Ricardo Chaves (Trio Independente)

Camarote Mucuripe

Wesley Safadão

Durval Lelys

Hugo e Guilherme

KVSH

Palco Arena 93

É o Tchan

Verão S/A

DJ Justa

Repercussão internacional

Por ser realizado no período das férias, Ricardo Chaves lembra da presença forte de turistas portugueses em Fortaleza. Segundo ele, o retorno era visto quando ele realizava turnês fora do Brasil.

"Talvez tenha sido o evento que tenha tido mais repercussão dos carnavais fora de época. Tinha alcance internacional. Tinha muito gente que ia de Portugal. Quando eu ia fazer show na Europa as pessoas iam com abadá". relembrou o baiano.

Ricardo Chaves Cantor Tenho uma responsabilidade de manter vivo um legado que ajudei a construir. São mais de 40 anos de carreira. Uma quantidade gigante de pessoas que vestiu uma abadás de um bloco que eu já puxei, em diferentes estados do Brasil. Então, tenho que meio que uma obrigação de manter isso vivo. Apresentar as novas gerações.

A boa relação com o público do Ceará gerou ainda diferentes retornos do cantor ao Estado. Ricardo Chaves gravou até o primeiro álbum ao vivo da carreira em Fortaleza.

"Por conta do Fortal, por conta dessa relação que a gente criou, consumiram muito a minha música. Deixou marcado a história de muita gente, o meu repertório. Não por outro motivo, meu primeiro disco ao vivo foi gravado no antigo Mucuripe Club. Foi um disco muito bem aceito no Brasil inteiro", destacou Ricardo Chaves.

Serviço

Fortal 2023 - 30 anos

Datas: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Ingressos: Efolia