Matheus Fernandes leva cearensidade ao público da tradicional festa do Peão de Barretos

Um dos eventos mais tradicionais da música, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos terá participação do cearense Matheus Fernandes. A inserção do cantor de Fortaleza no line-up musical é curiosa pelo festejo reunir veteranos do gênero sertanejo.



Anteriormente, apenas Wesley Safadão tinha conseguido tal feito em 2017 — neste ano, ele também é nome confirmado. Os cearenses se apresentam no evento em 19 de agosto.

Em entrevista à coluna, Matheus Fernandes contou que o convite do evento veio em março deste ano. "É uma grande responsabilidade. Ali é um palco com uma história gigantesca. É uma sensação de dever cumprido dentro da minha carreira, em poder levar o forró em um evento tão grande".

Em 2022, o cantor cearense participou de um dos maiores carnavais com país com mais de 20 mil pessoas. No Carnarildy, Matheus Fernandes realizou show entre as apresentações de Anitta e do grupo Menos é Mais.

Sertanejo na cadência do forró

Matheus Fernandes disse que prepara um repertório com muito forró para cantar da Festa do Peão de Barretos. “Vamos tocar forró, vou cantor ao máximo. Vamos cantar músicas sertanejas, mas na nossa pegada”.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos nasceu em 1956, como o primeiro evento do gênero realizado na América Latina. Desde a primeira edição, realizada embaixo de uma de lona de circo, até hoje, o evento não apenas cresceu e se solidificou, como se tornou a mais importante referência cultural sertaneja do interior brasileiro.