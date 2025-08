Mari Fernandez quer casar em dezembro com Júlia Ribeiro: 'Organizando as coisas'

Durante o lançamento do projeto “Mari no Barzinho Ao Vivo em BH”, a cantora Mari Fernandez revelou à coluna que está nos preparativos para o casamento com a companheira Júlia Ribeiro. Na noite de quinta-feira (1º), em São Paulo (SP), a cearense revelou que estuda realizar o casório no mês de dezembro. No entanto, o local da cerimônia ainda não foi definido.

A cearense pediu a namorada em casamento durante o show no Arraiá do Povo, em Aracaju, em julho deste ano. Durante a apresentação, Mari chamou a namorada ao palco e contou ao público sobre o relacionamento delas, que começou há três anos e meio.

Veja também João Lima Neto Sâmya Maia fala sobre reaproximação com o Ceará e desafios na carreira solo; assista

“A gente estava conversando essa semana sobre talvez casar em dezembro, organizando as coisas, mas ainda está naquela bagunça de sentimentos e decisões”, detalhou Mari Fernandez.

Com a família da noiva sendo de Recife (PE) e a de Mari de Alto Santo (CE), o casal busca uma escolha que contemple ambas as origens.

“Uma hora ela quer casar em Recife, outra hora eu quero casar no Ceará, e outra hora a gente pensa em São Paulo. Não adianta escolher uma cidade que é boa para mim, mas não é para ela”, explicou a cantora. O objetivo, segundo ela, é garantir que o momento seja especial para as duas.

Veja também João Lima Neto Sâmya Maia fala sobre reaproximação com o Ceará e desafios na carreira solo; assista

Mari contou ainda que, assim que definirem o local e a data, fará questão de divulgar. “Quando eu tiver a data certinha, o local, eu vou espalhar para todo mundo”, disse.

Saudade do Ceará

Ela também comentou sobre a saudade de Fortaleza, cidade onde vivia antes de se mudar para São Paulo. “Fui, recentemente, a Fortaleza e bateu aquela saudade, principalmente quando passei ali no Eusébio, onde era meu condomínio”, afirmou.

A cantora se mudou em abril deste ano para São Paulo. Segundo ela, passou pouco tempo na capital paulista por conta da agenda de shows no período de São João que se estendeu até o mês de julho.