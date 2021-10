Jonas Esticado volta com grande agenda de shows e prepara 23 apresentações para novembro

O cantor Jonas Esticado vai trabalhar muito em novembro de 2021. Em agenda de shows, divulgada nesta quinta-feira (28), o forrozeiro revelou a passagem em 22 cidades com 23 shows. No roteiro, municípios no Piauí, Bahia, Paraíba, Maranhão, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Diversas prefeituras do Nordeste estão liberando festas mediante o cumprimento de protocolos sanitários, como apresentação do cartão de vacina contra Covid-19.

A agenda de Jonas Esticado conta com festas abertas ao público e corporativas. Também é sinalizado na programação do forrozeiro, a gravação de um álbum promocional em Fortaleza no dia 25 de novembro.

Como boa parte dos cantores de forró, o cearense Jonas Esticado foi um dos atingidos pela pandemia do coronavírus. Apesar da parada de eventos por conta de decretos estaduais, ele seguiu no ano de 2020 realizando lives e lançando singles.