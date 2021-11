Compositores cearenses acompanham velório de Marília Mendonça em Goiânia

O compositor Renno viajou de Fortaleza (CE) para Goiânia (GO) com objetivo de acompanhar o velório da cantora Marília Mendonça, neste sábado (6). O forrozeiro mantinha uma longa amizade com a sertaneja e era responsável por assinar hits da goiana como "Todo Mundo Vai Sofrer".

Em outubro deste ano, Marília Mendonça lançou mais uma música em parceria com Renno e outros compositores. "Há 15 dias você lançava seu último sucesso 'Esqueça Me se For Capaz', que pra mim foi um dos melhores presentes de 2021", declarou Renno.





O compositor Junior Gomes, cearense de Quixeramobim (CE), vive em Goiânia e irá acompanhar velório com Renno. Em conversa com à coluna, eles falaram do abalo da partida de Marília Mendonça.

"Perdi minha mãe na música! Por que Deus?", disse Junior Gomes.

Um dos diretores da Workshow Nordeste, empresa responsável por gerenciar a carreira da cantora com escritório em Fortaleza (CE), também viajou para Goiânia.