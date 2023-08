Antes de namoro, Murilo Huff gravou cena picante com Gabriela Versiani em clipe de 'Praia'

O cantor Murilo Huff e a modelo Gabriela Versiani se conheceram na gravação do clipe "Praia", em Fernando de Noronha (PE), e engataram um namoro. Antes mesmo do enlace, o casal protagonizou uma cena picante na nova produção audiovisual do sertanejo — programada para ser lançada nesta sexta-feira (1º).

Com beijos e carícias, os dois mostraram bom entrosamento em imagens debaixo do chuveiro.

A coluna foi até São Paulo assistir, em primeira mão, ao novo clipe de Huff.

Legenda: Modelo falou sobre bastidores de clipe Foto: João Lima Neto/SVM

No making off, o sertanejo mostrou olhares fixados na atuação de Gabriela Versiani. A equipe de produção chegou a brincar com o fato do sertanejo ficar "babando" pela modelo durante as gravações.

A obra audiovisual foi gravada em Fernando de Noronha, tornando Murilo Huff o primeiro cantor sertanejo a gravar um clipe na cidade. O roteiro e direção de "Praia" é assinado por Flaney Gonzallez — ex-diretor de produções audiovisuais de Marília Mendonça

"Quando foi cogitado o nome da Gabriela para o clipe, eu disse: 'tem que ser ela'. Só vamos ver um detalhe: pesquisa aí qual a altura dela", brincou o cantor, com medo de ser menor que a modelo.

Segundo o sertanejo, não rolou nada na gravação, mas houve "um clima" entre eles. "O jeito dela alegre me chamou atenção. Nem uma semana depois do clipe fui em São Paulo vê-la, ela me enrolou um pouco [risos], mas ficamos juntos".

O roteiro de “Praia” foi pensado no próprio nome da música, além de narrar a letra dolorosa, onde um ex-amor (Gabriela) está prestes a se casar em um lugar paradisíaco que representa os melhores momentos vividos juntos de um casal que já não existe mais.

DVD em Fortaleza

Murilo Huff lança o novo single “Praia” enquanto se prepara para a gravação do DVD “Fortaleza”, que será o quinto projeto audiovisual de músicas inéditas da carreira.

A produção audiovisual será gravada na capital cearense, no Marina Park, no dia 22 de Outubro. Em 24 horas de vendas, mais de cinco mil pessoas compraram ingressos.

*O jornalista viajou a convite Murilo Huff para coletiva em São Paulo