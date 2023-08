Cearense abre espaço para forró nos Estados Unidos com a criação de festival nordestino

Natural de Juazeiro do Norte, Tony Linard, 39, deixou o Ceará para viver nos Estados Unidos há 10 anos. Longe da cidade natal, ele empreendeu e criou uma grande floricultura em Orlando. Apaixonado pelo Nordeste, decidiu levar as tradições nordestinas em diferentes eventos para a comunidade brasileira que vive no exterior.

No último sábado (26), o cearense realizou o "Arraiá na Roça" no Rancho Minha Terra. Em solo norte-americano, Fábio Carneirinho, Johnie e Makira, May Passos e Grupo Raiz do Sul se apresentaram.

Legenda: Evento junino movimentou comunidade brasileira no sábado (26) Foto: Su Florentino/Divulgação

O público pode conferir uma verdadeira e típica festa junina. Além de shows com forró pé de serra, "forronejo" e piseiro, o "Arraiá na Roça" levou quadrilha junina, fogueira, casamento caipira, artesanato e sabores da culinária nordestina.

Eventos são realizando em fazenda e espaço de festas

Legenda: O cearense Fàbio Carneirinho foi um dos nomes que se apresentou em evento nos Estados Unidos Foto: Su Florentino/Divulgação

Tony Linard explica que decidiu iniciar os eventos para difundir a cultura do forró, além de reviver a memória afetiva dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos.

Tony Linard Empresário Quando decidi abri esse centro de tradições nordestina internacional, eu queria difundir nossa tradição. Fiz isso em Orlando pela quantidade de brasileiros que moram aqui".

Para realizar o evento, Tony Linard usou uma fazenda para receber o público. "Esse espaço não pertence a mim. É um espaço alugado onde fazemos eventos para mais de mil pessoas. Também tenho uma casa que comporta até 200 pessoas, que é onde acontecem eventos menores de forró".

Legenda: João Lucas Quental Novaes de Almeida, o Cônsul-Geral do Brasil em Orlando participou de evento Foto: Su Florentino/Divulgação

Serviço social

Além das festas, o cearense frisa que a intenção do encontro de brasileiros tem objetivo de ofertar diferentes serviços sociais aos conterrâneos que vivem nos Estados Unidos.

Tony Linard Empresário Para todas as pessoas que se associam ao nosso trabalho, além do boletim mensal com notícias da nossa comunidade, queremos difundir o trabalho dos melhores profissionais da área de saúde bucal, estética, entre outras áreas. Temos ainda auxílio-moradia, auxílio de documentação imigratória, serviço de advogados, tudo aquilo que um imigrante possa precisar nos Estados Unidos

Produtora musical

Legenda: Tony Linard (em pé), Fábio Carneirinho, Matheus Lima e Karynna Ferreira (da esquerda para direita). Foto: Divulgação

Além de eventos abertos ao público, Linard criou uma produtora — a Linard Music Entertainment — para gerenciar carreiras musicais. Do Ceará, três artistas já fazem parte da produtora do juazeirense: Fábio Carneirinho, Matheus Lima e Karynna Ferreira.

Com o próprio selo musical, o cearense gerenciou a execução de turnês dos cantores pelos Estados Unidos, no primeiro semestre de 2022, e pela Europa, realizada nos meses de agosto e setembro de 2022.