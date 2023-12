Do Castelão ao Cariri, Ceará foi locação em diferentes longas em 2023

De acordo com dados da Agência Nacional do Cinema, houve, entre 1995 e 2022, dez anos em que somente um longa cearense estreou nos cinemas brasileiros. As diminutas estreias, concentradas na primeira década do levantamento, eram decerto consequência direta da também diminuta produção de filmes ao longo dos anos.

Tal cenário mudou com o acúmulo de políticas públicas de formação e fomento ao setor, que fizeram chegar o momento em que as fases seguintes da circulação de uma obra — dos festivais às salas de cinema — passassem a contar com dezenas de longas do Estado em um mesmo ano.

O prognóstico desta presença, para 2024 e além, é positivo. Isso porque foram inúmeras as produções gravadas ao longo de 2023 no Estado, seja no Cariri, em diferentes pontos do litoral cearense ou no Centro da Capital. Confira detalhes de algumas delas.

FORTALEZA PARAÍSO

Com direção de Janaína Marques e Pablo Arellano, e roteiro assinado por ele e Xenia Rivery, o longa teve gravações em Fortaleza entre março e abril deste ano. A trama é protagonizada pela atriz cearense Neidinha Castelo Branco, que vive Joelma. A mulher de 66 anos descobre uma traição do marido durante o lockdown da pandemia de covid-19, o que a leva para uma jornada de autoconhecimento e prazer. O elenco traz ainda Juliana Maia, Paulo Diógenes, Andreia Pires e Joca Andrade.

Legenda: Neidinha Castelo Branco interpreta Joelma, uma mulher de 66 anos que descobre uma traição do marido em meio ao lockdown Foto: Moçambique Audiovisual / divulgação

VERBO SER

Filmado no Cariri cearense em abril, o documentário “Verbo Ser”, dirigido pela cineasta Nívia Uchôa, foca no ativismo dos movimentos de mulheres da região. A produção foi aprovada no XIV Edital Ceará de Cinema e Vídeo, da Secretaria da Cultural do Estado, e destaca as lutas contra o feminicídio e pelo direito à vida de mulheres. Contando com entrevistas com lideranças e sobreviventes de violências, o longa é descrito como um “documentário reflexivo” sobre o tema.

C.I.C. - CENTRAL DE INTELIGÊNCIA CEARENSE

Nova comédia do diretor Halder Gomes (de “Cine Holliúdy” e “Os Parças”), o longa é mais uma parceria entre o cineasta e o ator Edmilson Filho. Gravado entre abril e maio no Ceará — incluindo filmagens, além da Capital, em Aquiraz e Fortim —, o filme acompanha a saga de um agente secreto em combate ao crime. Um dos sets da obra foi o Centro de Formação Olímpica (CFO), no bairro Castelão.

Legenda: Nova produção da a parceria entre Halder Gomes e Edmilson Filho, "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense" foi gravado em 2023 Foto: Arlan Elton / divulgação

AS APARÊNCIAS ENGANAM

Da produtora paulista Coração da Selva, o longa de comédia dirigido por Sabrina Greve e Luciano Patrick foi gravado em um resort em Fortim, a 135 km da Capital, ao longo de junho. A trama acompanha uma jovem que vai trabalhar em um hotel de luxo e descobre ser sósia de uma influencer em crise. Nomes como Morgana Camila, Denis Lacerda, Rodrigo Ferreira, Max Petterson e o músico Junú compõem o elenco.

Legenda: "As Aparências Enganam" traz nomes cearenses no elenco e foi gravado em resort em Fortim Foto: divulgação

MOTEL DESTINO

Após 10 anos desde a última vez que gravou uma ficção no Ceará, o cineasta Karim Aïnouz voltou ao Estado natal para rodar o drama “Motel Destino”, que traz no elenco os cearenses Iago Xavier e Nataly Rocha, além de Fábio Assunção. Descrito como um thriller erótico, o longa teve filmagens em Beberibe, a 79 km da Capital, locação na qual se desenrola a trama.

Legenda: Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier protagonizam "Motel Destino", novo longa de Karim Aïnouz Foto: Jarbas Oliveira / divulgação

CENTRO ILUSÃO

Filmado no Centro de Fortaleza ao longo de setembro, o longa “Centro Ilusão”, de Pedro Diógenes, acompanha um encontro entre dois músicos cearenses de gerações distintas, vividos por Fernando Catatau (da banda Cidadão Instigado) e Bruno Kunk. Apesar das diferenças, os dois estabelecem uma relação a partir das aproximações e semelhanças entre eles. Locais como o Teatro Carlos Câmara, o Salão das Ilusões e a Galeria Pedro Jorge receberam gravações da obra.

O MELHOR AMIGO

Fruto do curta-metragem homônimo lançado em 2013, o novo longa de Allan Deberton teve gravações entre agosto e setembro em Canoa Quebrada (a 160km de Fortaleza) e também na Capital, em espaços como a boate Valentina, no Centro. Na história, o jovem Lucas (Vinicius Teixeira) reencontra depois de anos o amigo Felipe (Gabriel Fuentes), o que estimula desejos e descobertas. O elenco tem nomes como Denis Lacerda, Muriel Cruz, Rodrigo Ferrera, Solange Teixeira, Adna Oliveira e Walmick de Holanda, além de participação especial da cantora Gretchen.

Legenda: Longa de Allan Deberton, "O Melhor Amigo" é protagonizado por Vinicius Teixeira e Gabriel Fuentes Foto: Luiz Alves / divulgação