Nailde Pinheiro: destruição do STF e discurso de Rosa Weber relembraram incêndio no TJCE

Com 36 anos de dedicação ao magistrado, a atual presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, despede-se do cargo no final deste mês de janeiro, após dois anos à frente do Poder Judiciário.

Nesse período, Nailde teve de enfrentar uma pandemia e um incêndio que destruiu boa parte da estrutura física do Tribunal de Justiça do Ceará. Há pouco mais de um ano, a instituição transferiu a rotina de atividades para o Fórum Clóvis Beviláqua, enquanto aguarda conclusão da obra de reconstrução do prédio.

No último dia 8 de janeiro, quando todo o País assistiu perplexo aos ataques terroristas às sedes dos três Poderes em Brasília, Nailde Pinheiro sentiu como se voltasse no tempo, até o dia do episódio do incêndio do TJCE, ao ouvir as palavras da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), destruído por criminosos.

Nailde Pinheiro Presidente do TJCE "Eu sentia a dor que a Rosa Weber ali estava a sentir e achei interessante na fala da ministra quando ela disse: 'Dentro em breve estaremos reconstruindo a nossa instituição'. Voltando ao passado, no dia 6 de setembro de 2021, eu pronunciei essa mesma expressão: 'Em breve estaremos reconstruindo o nosso Tribunal de Justiça'. Entendo perfeitamente o impacto que a ministra, naquele momento, estava vivendo, porque, quando se recebe uma presidência, você fica guardiã de todos aqueles prédios da Justiça, e ela ter diante de si todo aquele cenário de destruição, imagino que foi muito difícil"

Nesta segunda-feira (16), a presidente do Judiciário cearense foi entrevista no Sistema Verdes Mares pelas jornalistas Dahiana Araújo, editora de Cotidiano do Diário do Nordeste, Luana Barros, repórter do PontoPoder, e Jéssica Welma, editora de Política, que escreve esta coluna.

Após dois anos, Nailde ressalta os avanços relacionados à modernização da atuação do Judiciário, a contratação de novos desembargadores, juízes e outros servidores para o Tribunal e, especialmente, defende as conquistas nas ações de combate à violência contra a mulher e no fomento à conciliação na Justiça.

Confira a entrevista completa com a presidente do TJCE: