Jair Bolsonaro cumprirá agenda em Quixadá, no Ceará, neste mês de março

O presidente Jair Bolsonaro fará visita ao Ceará no próximo dia 23 de março, à cidade de Quixadá, no Sertão Central. O anúncio foi feito em vídeo divulgado no perfil do Instagram do comandante da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Aginaldo de Oliveira. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo PL no Estado.

No vídeo, Bolsonaro aparece ao lado de Aginaldo, confirmando a visita: "Estive aí em 2017, com muita satisfação e orgulho retorno a essa cidade no Ceará", diz o presidente.

Essa será a sexta visita de Bolsonaro ao Ceará desde que foi eleito. Em fevereiro, ele esteve na cidade de Jati para inaugurar a liberação das águas do São Francisco para o Cinturão das Águas.

O evento integrava uma série de agendas em estados do Nordeste ao lado de ministros que são pré-candidatos em estados como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba.

A última visita ao Ceará também foi estratégica para tentar fortalecer a pré-candidatura do deputado federal licenciado Capitão Wagner (Pros) ao Governo do Estado. No evento, Wagner fez discurso com elogios ao presidente e compromisso de parceria.

Quixadá em 2015

Em agosto de 2015, quando ainda era deputado federal, Jair Bolsonaro esteve em Quixadá para participar de um debate sobre a revogação do Estatuto do Desarmamento, na Câmara Municipal. Na época, ainda não se falava em candidatura à presidência da República, mas o então deputado já começava a mobilizar apoiadores. Na ocasião, a Câmara ficou lotada.

Semanas antes, no mesmo ano, Bolsonaro deveria ter participado de evento semelhante em Juazeiro, mas faltou.