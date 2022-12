Fortaleza é a capital do Brasil com mais alta pontuação de transparência em ranking da USP

Um levantamento do Núcleo de Estudos da Transparência Administrativa e da Comunicação de Interesse Público (Netacip), da Universidade de São Paulo (USP) mostrou que Fortaleza é a capital do País com melhor desempenho em transparência das informações.

O estudo avaliou os portais da transparência de prefeituras e governos do País, em 39 critérios como facilidade de localização e identificação nos sites oficiais, publicização de gastos em áreas como saúde, segurança pública e educação, divulgação de balanço de anos anteriores, de procedimentos licitatórios, área para profissionais da imprensa, dentre outros.

Fortaleza alcançou 342 pontos (91,44%) dos 374 possíveis, ocupando o 1º lugar no ranking de capitais e o segundo no ranking geral, atrás apenas do estado do Paraná.

Segundo o estudo, Fortaleza teve destaque positivo no modo como o site da Prefeitura "indica os locais de prestação de serviços públicos essenciais", pelo design atraente do portal e por destacar informações importantes, como em relação à Covid-19.

"De regra, devido à clareza da estrutura do portal, as informações foram adquiridas em um curto espaço de tempo e com poucos cliques", diz o relatório.

Outro destaque foi a ferramenta denominada de “Fortaleza Digital”. "Esse site, associadoao portal da transparência, consolida todos os serviços públicos digitais da prefeitura, facilitando tanto a procura quanto a execução deles. De forma intuitiva, a plataforma viabiliza a prestação desses serviços a partir de um único lugar, reduzindo a burocracia institucional". afirma o texto.

Foram apontados dois destaques negativos para o site da Prefeitura em relação à transparência: a ausência de ferramenta de busca para facilitar o acesso à informação e a necessidade de disponibilizar mais dados em formato de tabela em vez do emprego contínuo de recursos visuais, como gráficos.

"É um grande orgulho ver nossa Cidade se destacando em transparência, sendo reconhecida por promover o acesso a informações. Com isso, fortalecemos o controle social por parte dos fortalezenses, qualificando cada vez mais a gestão pública na nossa Cidade", disse o prefeito da Capital, José Sarto (PDT), nas redes sociais.

Ceará

O Estado do Ceará também ficou bem posicionado no ranking, ocupando a sexta posição entre estados e a décima no levantamento geral.

No caso do portal da transparência do governo, foram apontados como pontos positivos a simplicidade do visual, sem poluição visual e de fácil localização das informações.

Entre os pontos negativos, a pesquisa apontou "ferramenta de busca imprecisa", que requer conhecimento aprofundado sobre o tema para boa pesquisa" e apresentação de resultados sem ordenação por relevância.

Transparência

O levantamento foi feito de 2021 a 2022, em comemoração ao aniversário de dez anos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Diante da importância da lei, o estudo ressalta a necessidade de que os Portais da Transparência aprimorem a acessibilidade, com ferramentas para tornar o acesso à informação mais prático, fácil, rápido e intuitivo.

Outro ponto destacado foi a necessidade de integração entre o Portal da Transparência e as redes sociais "por fazerem parte do dia a dia da população e serem, frequentemente, sua primeira (e muitas vezes única) fonte de informação".

Confira os primeiros lugares do ranking geral:

Paraná: 353 pontos (94,39%) Fortaleza: 342 pontos (91,44%) Bahia: 340 pontos (90,91%) Rio de Janeiro (RJ): 336 pontos (89,84%) Santa Catarina: 332 pontos (88,77%) Mato Grosso: 331 pontos (88,50%) Paraíba: 328 pontos (87,70%) Recife: 326 pontos (87,17%) Rio Branco: 323 pontos (86,36%) Ceará: 320 pontos (85,56%) Palmas: 320 pontos (85,56%)