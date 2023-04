Deputados Eduardo Bismarck e Célio Studart representam o Brasil em evento da OCDE em Paris

O Ceará tem dois dos três parlamentares brasileiros que estão representando o País nas reuniões parlamentares da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, na França.

Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-OCDE, o deputado Eduardo Bismarck (PDT) é um dos articuladores da relação com a organização, na qual o Brasil pleiteia entrada. Além dele, participam o deputado Célio Studart (PSD) e a deputada Adriana Ventura (Novo-SP).

"O Brasil é um país considerado em ascensão, tem direito a participar de todos os fóruns do debate e é convidado para todos os fóruns. São 26 comitês. Dentro desses comitês, tem um de legislativo, ou seja, dos parlamentos de todos os países que são membros ou países em ascensão, por isso o Brasil foi convidado", ressalta Bismarck.

Para o deputado, a entrada na OCDE ainda não é uma prioridade da atual gestão, devido a outras demandas do início do mandato de Lula (PT), mas defende que "a passagem pela OCDE será um processo natural". O País foi convidado para ingressar na organização em 2022, mas o protocolo de entrada pode demorar até cinco anos.

Eduardo Bismarck Deputado federal "Há uma preocupação, por parte da OCDE, se o Brasil vai tratar isso como uma política do estado e vai dar continuidade. E o posicionamento dos parlamentares aqui foi de que a gente concorda que isso é uma política de estado, que o governo brasileiro, no momento adequado, no ritmo adequado, irá dar continuidade ao processo, porque o governo brasileiro, através da orientação do presidente Lula, está focado em levar o Brasil para o posicionamento político internacional"

Questões climáticas e de gênero

O Encontro da Rede Parlamentar Global da OCDE aconteceu na terça (4) e nesta quarta (5), abordando temas como a recuperação econômica no pós-pandemia, o desemprego e o combate à informalidade, a guerra na Ucrânia, as energias renováveis, as emissões de carbono, o combate à desinformação e questões de gênero nos governos. Os debates devem inspirar proposições a serem apresentadas pelos parlamentares no Congresso Nacional.

"São pautas importantes que estão alinhadas com a filosofia do atual governo. Acho importante que se dê continuidade", destacou Eduardo Bismarck.

O deputado Célio Studart, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara e integrante da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara dos Deputados discursou no evento.

“Combater as mudanças climáticas e garantir o futuro de nosso planeta são ações cruciais para todos nós e uma necessidade para as futuras gerações. Sustentabilidade, descarbonização e a transição verde são exemplos de tópicos e políticas que precisamos implementar para alcançar esses objetivos. No Brasil temos acompanhando essas discussões com atenção”, disse o deputado, em nota enviada à imprensa.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil