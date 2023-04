Elmano vai à China em nova comitiva de Lula, em 11 de abril; veja outros cearenses convidados

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), é um dos quatro governadores do País a integrar a comitiva que acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na visita à China, na próxima semana. Além dele, outros cearenses estão confirmados no grupo, como o ministro Camilo Santana (PT), a senadora Augusta Brito (PT) e os deputados federais José Guimarães (PT), André Figueiredo (PDT) e AJ Albuquerque (PP).

Até esta quarta-feira (5), foram confirmados os nomes de apenas quatro governadores, todos do Nordeste: Elmano, Jerônimo Rodrigues (PT), da Bahia; Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte; e Carlos Brandão (PSB), do Maranhão.

Do Senado, apenas oito dos 81 senadores foram convidados, dentre eles a cearense Augusta Brito. Da Câmara dos Deputados, a lista de 29 nomes tem, até agora, três cearenses: Guimarães, Figueiredo e AJ.

A viagem à China estava inicialmente prevista para o dia 25 de março, mas foi adiada após Lula ser diagnosticado com broncopneumonia e infecção viral por influenza A.

A nova viagem tem embarque previsto para o dia 11 de abril. A comitiva parte de Brasília rumo a Xangai e segue para Pequim dois dias depois. O encontro com o presidente da China, Xi Jinping, está previsto para o dia 14. O grupo retornará no dia 15.