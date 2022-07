Camilo resgata foto com Cid e Izolda e faz postagem simultânea à convenção do PDT: 'ninguém separa'

O ex-governador Camilo Santana (PT) publicou neste domingo (24) uma foto ao lado do senador Cid Gomes (PDT) e da governadora Izolda Cela (PDT) com a seguinte frase: "Amigos que a vida me deu e que ninguém separa. Respeito, carinho e união sempre".

A publicação nas redes sociais foi feita logo após o discurso de Ciro Gomes na convenção que homologou a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio ao Governo do Ceará pelo PDT, quando Roberto Cláudio começava seu discurso, por volta do meio dia.

Em seu discurso, Ciro não fez menção a Camilo, mas pediu união e humildade e falou em "prepotência de lideranças" ao contextualizar cenário político no Estado.

"O nosso povo não tem culpa da vaidade, da prepotência de lideranças que, uma vez construídas nessa luta e ao redor desse projeto, agora servem por uma ninharia, um punhado de nada ou um carguinho de ministro, desertam da humildade da luta do povo", afirmou.

Nem Cid Gomes nem Izolda Cela estiveram presentes na convenção do PDT. O senador não tem participado de eventos públicos e decisões do PDT nos últimos meses. Já Izolda não fez novas manifestações sobre o cenário eleitoral desde que seu partido optou por Roberto Cláudio como candidato.

O presidente do PDT Ceará, André Figueiredo, disse, ao chegar à convenção do partido, que Izolda foi convidada, mas que a ausência dela seria compreendida. Ele ressaltou que ela tem mantido diálogo com Camilo e que espera ainda uma reaproximação.

Danos à aliança

O desentedimento na base aliada foi exposto pelo irmão mais novo dos ex-governadores Cid e Ciro, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), em entrevista exclusiva ao colunista Inácio Aguiar. Ele disse que a responsabilidade pelos “danos” causados à aliança governista é do irmão Ciro e de Roberto Cláudio.

Cid, segundo Ivo, teria sido "atropelado”. "Ciro e Roberto não conversam com ele há dois meses", reforçou. Essa situação seria, então, o real motivo para o afastamento de Cid da articulação na sucessão estadual.

Os pedetistas, no entanto, têm ressaltado o procedimento democrático de escolha do nome pelo diretório regional, que deu maioria de votos ao ex-prefeito, e mantêm o discurso de que tentarão ter Camilo como candidato ao Senado na chapa.