Os 10 bairros mais caros para morar em Fortaleza; preço do m² chega a R$ 7,1 mil

O preço médio do metro quadrado (m²) de imóveis residenciais em Fortaleza continua subindo. Mais uma vez, o Meireles, na Regional II, lidera a lista dos dez bairros mais caros da cidade.

Em julho, o valor médio do m² chegou a R$ 9.702 no local. Isso deixa o Meireles como o bairro mais caro de Fortaleza — e do Nordeste.

O bairro é ainda o segundo com o aluguel mais caro em Fortaleza, atrás apenas do Mucuripe, conforme o próprio FipeZap+.

Em julho, o valor médio para comprar casas e apartamentos na capital cearense ficou em R$ 7.102/m², aumento de 0,79% em relação ao mês anterior.

Os dados são do Índice FipeZap+, divulgado mensalmente, e traz números sobre valor de compra, venda e aluguéis de imóveis residenciais e comerciais nas principais cidades do Brasil.

Dos dez bairros mais caros da capital cearense, seis estão na Regional II, historicamente conhecida como a área nobre da cidade. Outros três estão na Regional VII, surgida a partir de um desdobramento da Regional II, e apenas um, Fátima, está na Regional IV.

Veja o ranking dos dez bairros mais caros de Fortaleza em julho:

Meireles: R$ 9.702 /m² De Lourdes: R$ 8.615 /m² Engenheiro Luciano Cavalcante: R$ 8.503 /m² Manuel Dias Branco: R$ 8.118 /m² Aldeota: R$ 7.531 /m² Dionísio Torres: R$ 6.776 /m² Praia do Futuro II: R$ 6.511 /m² Fátima: R$ 6.100 /m² Papicu: R$ 5.515 /m² Joaquim Távora: R$ 5.388 /m²

BAIRROS DE DESTAQUE

Os dados do FipeZap+ consideram uma amostra de mais de 25 mil anúncios de imóveis residenciais para compra em Fortaleza no mês de julho.

No recorte da variação dos bairros, a análise leva em conta a variação de preços nos últimos 12 meses em casas e apartamentos. Entre os dez mais caros, sete tiveram aumento e três ficaram mais baratos.

Nesse dado, a maior variação registrada foi no De Lourdes. Entre julho de 2022 e julho de 2023, o preço médio dos imóveis residenciais no local subiu 43,5%.

No mesmo período do ano passado, o valor de casas e apartamentos para compra no bairro era de R$ 6.002/m², ocupando a 7ª posição no ranking de mais caros da capital.

Do outro lado está o Joaquim Távora. O bairro viu o preço dos imóveis residenciais para venda cair 10% em 12 meses, a maior redução entre os mais caros.

Em julho de 2022, o cliente que quisesse comprar casa ou apartamento no Joaquim Távora desembolsava R$ 5.985/m². Na época, o bairro registrava a maior alta entre os dez com maior preço na capital, de variação de 35,3% em 12 meses.

