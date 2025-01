Juazeiro do Norte vai ganhar mall com 29 lojas em julho de 2025 com investimento de R$ 23,5 milhões

Até julho de 2025, a cidade de Juazeiro do Norte deve contar com mais um shopping: um open mall de 1.579,3 metros quadrados de Área Bruta Locada (ABL), 29 lojas, oito quiosques e 29 salas corporativas.

O investimento é de R$ 23,5 milhões e a previsão é gerar 400 empregos, segundo o diretor-executivo da D'Malls, Darloub Arcelino. A D'Mall é responsável pela comercialização dos espaços e a construção é da WR Engenharia.

Ao todo, são 3.443 metros quadrados de terreno. O open mall possui dois pavimentos e um mezanino administrativo. O estacionamento é composto por 122 vagas, sendo 96 para carros (incluindo eletrificados) e 26 vagas para motos.

Legenda: Open Mall terá 29 lojas e 29 salas comerciais, além de estacionamento com 122 vagas Foto: D'Mall/Divulgação

O mall fica na Avenida Governador Plácido Aderaldo, no Bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Entre as operações confirmadas estão Óticas Diniz, San Paolo, Fat Guys, Puro Açaí e Noélia Doces e Salgados.

Ao longo dos últimos dois anos, Fortaleza tem vivenciado uma efervescência de pátios comerciais no estilo open ou strip mall com a proposta de oferecer produtos e serviços perto do consumidor.

Itapipoca pode ganhar shopping de R$ 35 milhões em 2028

Para Darloub, a partir da vasta experiência da D'Mall com shoppings — a empresa inclusive faz a gestão de outros empreendimentos e comercializa os espaços do Pátio Montenegro —, o interior do Ceará ainda tem muito a crescer quando se trata de centros de compras com essa tipologia. "Tendência gigante, principalmente no Interior, com cidades acima de 50 ou 60 mil habitantes".

Diante desse potencial, a D'Mall revela que está em negociação um mall em Itapipoca. O empreendimento seria para 2028 e deve contar com 15 mil metros de Área Bruta Locada e investimento estimado em R$ 35 milhões. "Mas ainda demanda muito estudo e planejamento", revela.

Shopping center em Quixeramobim

Também está em fase de aprovação na Prefeitura de Quixeramobim o projeto de um shopping center na cidade do interior cearense. O equipamento, da própria D'Mall, terá investimento de R$ 35 milhões e a previsão é gerar 1.500 empregos, entre diretos e indiretos.

Quando estiver construído, o shopping vai contar com 100 lojas, praça de alimentação, bancos, cinema e salas comerciais para profissionais liberais, como advogados, dentistas e outros.