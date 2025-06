Indústria de calçados vai abrir fábrica em Pedra Branca e gerar 100 empregos

A Sugar Shoes, empresa do setor industrial calçadista, vai abrir uma fábrica em Pedra Branca, no Interior do Ceará. O empreendimento deve gerar cerca de 100 novos empregos diretos até o fim deste ano.

A indústria já possui atuação na cidade de Solonópole, onde emprega 495 pessoas diretamente. Em sua conta no Instagram, o governador Elmano de Freitas, ao lado da prefeita de Pedra Branca, Ivoneth Braga, falou sobre a nova fábrica.

"Uma empresa que já investe no Ceará, gera muitos empregos, especialmente no Sertão Central", enfatizou o governador.

A Sugar Shoes tem sede no Rio Grande do Sul e mais de 20 anos de atuação. A empresa trabalha com a fabricação e comercialização de calçados adultos e infantis.

De acordo com o site, a Sugar Shoes produz para a divisão de calçados da Coca-Cola e para marcas como Aramis e Diversão Calçados.