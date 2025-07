Chineses avaliam exploração de lítio no Ceará: 'Ficaram muito interessados', diz Elmano

Investidores chineses manifestaram para o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), interesse em investir e explorar as reservas de lítio no Ceará. A informação foi revelada pelo chefe do executivo estadual durante entrevista ao programa Bom Dia, Nordeste, da Verdinha 92.5 FM, na manhã dessa quarta-feira (9).

"Eu estive na China, e uma das conversas que tive com investidores foi exatamente sobre a possibilidade de exploração na área de minério, especialmente de lítio, porque eles têm um interesse muito grande", frisou Elmano.

O lítio é um mineral que se tornou estratégico nos últimos anos por compor a bateria de veículos elétricos e híbridos e soluções de armazenamento de energia renovável.

De acordo com Elmano, os investidores "ficaram muito interessados". "Estão pesquisando, porque não existe segurança absoluta sobre qual é o tamanho e a qualidade, já que o lítio tem diversos níveis de qualidade. Então, que eu saiba, isso está em projeto ainda, em fase de pesquisa para avaliação do investimento", ponderou.

Veja também Ingrid Coelho Governador confirma instalação de portos secos em Iguatu e Missão Velha, no Ceará Ingrid Coelho Consórcio vence licitação de R$ 180 milhões para trecho do VLT entre Aeroporto e Castelão

Questionado se a possível exploração de lítio pode ter relação com o desenvolvimento do polo automotivo, considerando a perspectiva de produção de carros elétricos no Ceará, Elmano disse que "pode (ter relação) e terá".

Elmano enfatizou que empresas de áreas correlatas à produção de carros elétricos estão se voltando para o Brasil e para o Estado. "Uma das razões é porque nós temos uma política referente aos carros elétricos, portanto, as empresas estão querendo vir produzir no Brasil para que elas sejam competitivas", disse.

Ceará tem uma das maiores reservas de lítio do Brasil

A cidade de Solonópole, na microrregião do sertão de Senador Pompeu, tem uma das maiores reservas de lítio do País. A Subprovíncia Pegmatítica de Solonópole foi inserida na terceira fase do projeto federal de Avaliação do Potencial do Lítio no Brasil.

O Brasil tem a quinta maior reserva mundial de lítio e pode saltar de 2% para 25% da produção global do mineral nos próximos anos. O Ministério de Minas e Energia estima que os investimentos para a produção do mineral no Brasil vão atingir R$ 15 bilhões até 2030.