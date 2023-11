Brisanet lança internet móvel 5G em 28 cidades nordestinas e deve expandir para Centro-Oeste; lista

Como já era esperado, a Brisanet entrou no mercado de telefonia móvel. De acordo com a empresa, o serviço está disponível em 28 cidades, sendo cinco no Rio Grande do Norte e outras 23 no interior cearense.

A empresa também deve expandir suas operações para a Região Centro-Oeste do País, "conforme o prazo dos compromissos do Leilão 5G", explicou a empresa à coluna.

No site da Brisanet os consumidores já podem conferir as ofertas disponíveis. Há opções com WhatsApp, Waze e Moovit ilimitados. Os pacotes mensais de ligação e internet custam de R$ 34,99 (10 gigas) a R$ 60,99 (19 gigas). A empresa oferece ainda um pacote quinzenal de 4 gigas (R$ 14,99).

Veja também

No Ceará, cidades como Pereiro - berço da Brisanet -, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Acopiara contam com o serviço, além de Caucaia, Maracanaú e Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.

No Rio Grande do Norte a Brisanet oferece telefonia móvel em São Miguel, Venha-Ver, Coronel João Pessoa, Pau dos Ferros e Doutor Severiano.

Veja a lista completa:

São Miguel - RN

Pereiro - CE

Venha-Ver - RN

Coronel João Pessoa - RN

Pau dos Ferros - RN

Doutor Severiano - RN

Jaguaribe - CE

Limoeiro do Norte - CE

Tabuleiro do Norte - CE

Acopiara - CE

Horizonte - CE

Itapipoca - CE

Iracema - CE

Juazeiro do Norte - CE

Barbalha - CE

Crato - CE

Icó - CE

Potiretama - CE

Iguatu- CE

Pedra Branca - CE

Jaguaretama - CE

Quixeramobim - CE

Ererê - CE

Banabuiú - CE

Boa Viagem - CE

Maracanaú - CE

Maranguape - CE

Caucaia - CE

Como obter o chip

Para ter acesso ao chip da Brisanet o cliente precisa ter idade mínima de 18 anos, residir na zona urbana das cidades onde o sinal está ativo e ter um celular compatível com a tecnologia 4G ou 5G. A ativação é realizada em menos de 15 minutos nas lojas físicas da empresa.

O lançamento da Brisanet no mercado de telefonia móvel no Nordeste está em linha com a atuação da empresa cearense no leilão do 5G realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2021.

No certame, a Brisanet arrematou lotes para operar a telefonia móvel no Nordeste e no Centro-Oeste, o que pode indicar uma entrada da empresa cearense no mercado de telefonia móvel do Centro-Oeste em breve.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil