Brisanet tem lucro de R$ 31 milhões no 3º trimestre

Saiu hoje, terça-feira, 14, o balanço do terceiro trimestre da cearense Brisanet, maior empresa de telecom do Nordeste.

Os principais números desse balanço são os seguintes: a receita operacional líquida da Brisanet cresceu 22% no 3T23 quando comparado ao 3T22, e 3% quando comparado ao 2T23.

Esse bom resultado é fruto da contínua expansão geográfica da empresa que, no 3T23, ou seja, em julho, agosto e setembro, adicionou à sua base 47 mil novos clientes de forma orgânica.

O Ebitda Ajustado, isto é, a geração de caixa do 3T23 foi de R$ 149,6 milhões com margem de 47,9%, apontando para um crescimento de 26% em relação ao Ebitda do 3T22.

A geração operacional de caixa foi de R$ 209,3 milhões no terceiro trimestre deste ano, bem superior ao Ebitda do mesmo período.

O lucro líquido da Brisanet alcançou R$ 31,7 milhões no 3T23, um crescimento de 44% em relação ao resultado do 3T22, tudo devido ao maior resultado gerado pelas operações no período.

No último mês de outubro, a Brisanet teve adições líquidas de mais de 10 mil clientes, atendendo, assim, a um total de 1.267.161 clientes com banda larga fixa.