Conteúdo apoiado por:

Atenção! O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) acaba de informar que, por causa do intenso calor que atinge mais fortemente a região Sudeste, o Brasil atingiu na tarde desta segunda-feira o recorde nacional do consumo de energia elétrica.

Esse consumo chegou aos 100.480 MW (megawatts).

Para que se tenha uma ideia do que isso significa, basta dizer que a média do consumo horário ao longo do mês gira em torno de 73 GW.