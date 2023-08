Maior telecom do Nordeste, Brisanet prepara-se para telefonia móvel

Este conteúdo é apoiado por:

Foi divulgado ontem o balanço financeiro do segundo trimestre deste ano da Brisanet, maior empresa de telecom do Nordeste, que tem sede no município cearense de Pereiro, no Leste do Ceará, sendo seu CEO e fundador o empresário autodidata José Roberto Nogueira, ganhador do troféu Sereia de Ouro 2023 conferido pelo Sistema Verdes Mares.

Um dos destaques do balanço foi o Ebtida da empresa, que no período abril, maio e junho deste ano alcançou R$ 148,4 milhões, um crescimento de 54% em relação ao Ebtida do mesmo período de 2022, evidenciando a melhora de margem decorrente de ações voltadas para redução dos custos, desde abril de 2022, e da redução do ritmo de expansão.

Ao final do primeiro semestre de 2023, o Ebtida da Brisanet alcançou R$ 287,8 milhões, com margem de 48,6%.

O relatório também revelou que o Lucro líquido da Brisanet, no segundo trimestre deste ano, bateu em R$ 43,9 milhões.

Em abril, maio e junho deste ano, a Brisanet gerou de caixa operacional um volume 54% maior do que o do mesmo trimestre do ano anterior e 3% maior do que a geração do primeiro trimestre.

A Receita Operacional Líquida cresceu 27% no trimestre quando comparado ao 2T22 e 3% quando comparado ao 1T23. Este resultado é fruto da expansão da empresa que no 2T23 adicionou à sua base 51 mil clientes de forma orgânica, um crescimento de 4% sobre a base de março de 2023.

A Brisanet também divulgou que, somente no último mês de julho, 16,1 mil clientes foram adicionados à sua base. A expectativa é de que até o final de 2023 a empresa chegue ao patamar de 1,3 milhão de assinantes.

Dominando a liderança da banda larga fixa na região Nordeste, a Brisanet prepara-se, agora, para o mercado da telefonia móvel.

Com um portfólio de produtos 100% em fibra óptica, a companhia é uma das operadoras regionais móveis de 5G, tendo arrematado duas frequências no leilão de 5G promovido pela Anatel em 2021. A empresa dará início à comercialização do 5G neste terceiro trimestre.

Com 25 anos de atuação no mercado, a Brisanet é provedora de internet por fibra ótica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel. Segundo dados divulgados pela Anatel, a Brisanet é líder em market share de banda larga fixa na região Nordeste.

A empresa de telecom nordestina promove inclusão social e tecnológica e, atualmente, atende em 157 cidades dos nove estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), totalizando mais de 1,2 milhão de assinantes com uma infraestrutura de rede firmada em seu próprio cinturão digital de fibra óptica.

Em julho de 2021 a Brisanet estreou na Bolsa de Valores brasileira B3. A empresa arrematou três lotes regionais de espectro de 3,5 GHz (Nordeste e Centro-Oeste) e 2,3 GHz (Nordeste) no leilão do 5G da Anatel.