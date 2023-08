Produtores Rurais do Jaguaribe invadirão Morada Nova

Este conteúdo é apoiado por:

Mais de dois mil agropecuaristas de todos os portes já estão inscritos para o II Encontro de Produtores Rurais do Ceará, que será realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária (Faec) no próximo dia 26, a partir das 8 horas, no Ginásio de Esportes Dr, Jorge Luís Chagas Maia, na cidade de Morada Nova.

O evento, que também reunirá lideranças da agroindústria e da indústria cearenses, debaterá temas relacionados aos diferentes setores da agropecuária do Vale do Jaguaribe, onde prospera em ritmo do frevo a criação de camarão em cativeiro.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, espera repetir o êxito do I Encontro, realizado em maio em Quixeramobim, ao qual compareceram mais de dois mil produtores rurais e, ainda, o presidente da Federação das Indústrias do Ceará(Fiec), Ricardo Cavalcante, e seu ex-presidente Fernando Cirigo Gurgel..

O objetivo das lideranças do agro cearense é chamar a atenção dos governos estadual e municipais para os vários gargalos que dificultam a atividade dos produtores rurais. No caso específico dos criadores de camarão, a boa notícia é que o governador Elmano de Freitas, ele mesmo, já adota medidas para reduzir ao mínimo o processo de licenciamento ambiental das fazendas que praticam a carcinicultura.

“O II Encontro dos Produtores Rurais do Ceará terá foco não só na criação de camarão, mas também na pecuária leiteira. Afinal, está em Morada Nova a maior indústria de lacticínios da região Nordeste, que absorve a produção dos pequenos produtores de leite, que precisam de nossa ajuda para a superação dos seus problemas”, como diz a esta coluna o presidente da Faec.

A propósito: no dia 25 deste mês, véspera da realização do evento, a Alvoar – empresa que nasceu da fusão da cearense Betânia Lácteos com a mineira Embaré, de que resultou a quarta maior empresa brasileira do setor – inaugurará sua unidade de produção de leite condensado instalado no seu gigantesco parque industrial de Morada Nova.

O governador Elmano de Freitas estará presente ao evento. Na implantação dessa unidade, a Alvoar investiu cerca de R$ 25 milhões. Ela beneficiará, diariamente, mais 150 mil litros de leite, o que é uma boa notícia para os produtores do Vale do Jaguaribe.