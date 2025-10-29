Vereadores reclamam de regras aprovadas e admitem mudar o Plano Diretor

Antes mesmo de o projeto do novo Plano Diretor de Fortaleza chegar formalmente à Câmara Municipal, já está entre os principais assuntos de bastidores.

A compreensão da vários parlamentares é que a proposta aprovada pelo Executivo tem muitos pontos sensíveis, que vão precisar ser modificados pela Casa, o que tende a gerar desgastes para os parlamentares.

A avaliação interna, de vereadores ouvidos por esta Coluna sob a condição de anonimato, é de que o texto que chegará à Casa será alterado.

Zona de proteção ambiental: o novo ingrediente

Um ponto que pegou a base de surpresa e virou o principal assunto nos corredores da Câmara nos últimos dias foi a criação de uma nova zona de proteção ambiental no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza, proposta que emergiu durante a Conferência da Cidade, realizada no último fim de semana.

A medida, considerada ‘um presente surpresa’ pelos parlamentares, gerou reações imediatas, especialmente entre vereadores que mantêm o diálogo com setores econômicos da cidade. A preocupação é com o impacto dessa e de outras propostas sobre a expansão urbana e o desenvolvimento imobiliário da capital.

Este é um dos pontos que terá amplo debate e que deve ser modificado pelos parlamentares.

Outros temas polêmicos em vista

O Plano Diretor traz, ainda, mudanças nas regras de construção e ampliação de áreas verdes, pontos que estão gerando críticas no setor produtivo.

O temor entre os vereadores é que o apoio a determinadas pautas gere desgaste político com a sociedade ou com suas bases eleitorais. Por isso, muitos preferem o silêncio por ora, à espera do detalhamento técnico da proposta.

Em busca de equilíbrio

Com previsão de debates intensos, a Câmara Municipal se prepara para um dos embates políticos mais sensíveis desta legislatura.